Casi 14 millones de peruanos hacen compras por internet

En el 2019 solo eran 6 millones los peruanos que compraban online, pero al terminar el 2021 está cifra se ha más que duplicado y alcanza los 13,9 millones, según el Balance del Ecommerce en el Perú 2022 presentado por Ecomsur y la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

“El internet y el comercio electrónico ya no son el futuro, sino que son la nueva forma de comprar y vender de hoy. Un 97% de personas consultan en internet lo que van a comprar”, comentó Helmut Cáceda, presidente de Capece.

Hay menos temor a comprar online

Otros datos que destacan del estudio es que los peruanos también han elevado su nivel de gasto, mientras en el 2019 el monto promedio era de S/171 por compra, en 2021 es S/250.

PUEDES VER: Kushki ingresará a Perú y se convertirá en la tercera adquirente del mercado nacional

Asimismo, los comercios que venden online se han incrementado en 400%, antes de la pandemia eran 65.800 y al cierre de 2021 son más de 300.000. Sobre este punto, Cáceda explica que esta cantidad también incluye a aquellas micro empresas —como los emprendimientos— que venden a través de diferentes dispositivos electrónicos como sus propios celulares mediante el WhatsApp, que es una herramienta que se ha adoptado para generar ventas y se le conoce como el comercio del tipo conversacional.

De esta manera, según el récord histórico sobre el comercio electrónico en Perú, el último año se alcanzó un volumen de ventas de US$ 9.300 millones y se proyecta para el cierre de 2022 alcanzar los US$ 14.000 millones, aunque los especialistas precisaron que esto podría variar, ya que en los últimos meses del año se esperan los resultados no solo de la campaña navideña, sino también de lo que será el mundial de fútbol.

“La campaña de Navidad es la más importante del año y este año hay mundial, y está totalmente demostrado que durante esas fechas la gente compra más comida más cerveza, más todo. Entonces va a ser un año interesante para el comercio electrónico (...), ya que cada vez hay menos temor de la gente para comprar y vender a través de estos canales”, precisó el presidente de Capece.

PUEDES VER: Trabajadores CAS y 276 del sector público recibirían gratificación de julio y diciembre

Un nuevo reto: el consumidor de hoy

Los consumidores de hoy tienen grandes expectativas de las marcas que consumen, esperan una mejor experiencia de compra, tener diversas opciones de métodos de pago, entrega y que opere de forma eficiente las 24 horas, según la compañía de Fullcommerce, Ecomsur.

“En la actualidad, las marcas se enfrentan a un consumidor más exigente, que busca y se fideliza con aquellas empresas que se preocupan por brindarle una atención que se adapte lo más posible a su ritmo de vida y preferencias”, precisó Mario Miranda, CEO de Ecomsur.

Por ello, Miranda resaltó la importancia de que las compañías implementen canales de venta online que vayan más allá de solo desarrollar y tener un sitio web.

¿La presencialidad afecta el comercio online?

En países como Estados Unidos, al haber menos restricciones por la pandemia, la tendencia que se ha registrado, según los especialistas, es que la gente prefiera hacer compras en las tiendas física; sin embargo, si bien esto se está dando en todos los países, no afectará al desarrollo de la industria.

“No conozco ningún país que se haya vuelto a niveles similares a los de prepandemia. No es loco pensar que el comercio electrónico va a seguir creciendo, si hoy estamos en tasas de penetración de 10%, en 10 años podríamos llegar al rededor del 20%”, opinó Miranda.

En esa línea, Cáceda precisó que el comercio electrónico ha venido para quedarse y que los servicios logísticos deben mejorar, ya que en la pandemia hubo mucho aprendizaje que se debe aprovechar. En el 2023 y 2024 serán años donde entren otros actores como la inteligencia artificial para fortalecer esta industria, finalizó el presidente de Capece.

Datos

América Latina. Las mujeres (61,96%) compran online más que los hombres (38,04%), según Ecomsur.

Dispositivos. El 61% de transacciones se realiza por medio de smartphones, el 38% es a través de una laptop o computadora, solo 1% se realiza por medio de una tablet.

Hora. Entre las 9 p. m. y 11 p. m. se registra el mayor número de transacciones.