Chavimochic: Estado podrá reclamar indemnización a concesionaria, indica Mónica Sánchez

Con información de Hugo Rodríguez / URPI-La Libertad

La ex vicepresidenta regional de La Libertad en la gestión aprista Mónica Sánchez Minchola manifestó a La República que el laudo arbitral deja la puerta abierta para que el Estado pueda reclamar una indemnización a la concesionaria Novonor, respecto a la presa Palo Redondo, parte principal de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

“El laudo establece que se da la terminación anticipada del contrato de concesión por causa imputable a ambas partes. Esto es muy importante precisar, no es que solamente incumplió la concesionaria Novonor (antes Odebrecht), al no acreditar el cierre financiero, es decir, el financiamiento para la ejecución del canal madre; sino que también incumplió el Gobierno Regional de La Libertad (GORE-LL), al no entregar los terrenos saneados en el plazo establecido”, explicó Sánchez.

Sánchez indicó que se le debe pagar US$ 247.000 a Novonor. Foto: H. Rodríguez/La República

Agregó que, de acuerdo al laudo, el Estado tendrá que abonar un remanente de US$ 247.000 a Novonor. “No es que el Estado haya ganado el arbitraje. Lo que pasa es que no se está reconociendo los US$ 118 millones que Novonor reclamaba como indemnización. El Estado podrá reclamar una indemnización a la constructora por no haber cumplido con el cierre financiero. Lo hizo en la demanda, pero luego desistió. Y ahora el tribunal ha señalado que podrá realizar esto, pero en un proceso por separado”, detalló Mónica Sánchez.

Asimismo, la ex vicepresidenta regional consideró que no se debe permitir que las obras sigan paralizadas por más años.

“Yo pediría que el electo gobernador César Acuña se siente a la mesa con el Gobierno central y de una vez elija la modalidad de contratación. ¿Va a ser obra pública, asociación público-privada, va a ser acuerdo de Gobierno a Gobierno? Se hace la liquidación de obra, el expediente técnico del saldo de obra y se elige la modalidad. Una salida sería de Gobierno a Gobierno, que es perfectamente viable”, acotó.