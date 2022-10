Restaurantes, moda y tecnología, los sectores con mayor consumo vía comercio electrónico en 2021

En el 2021, l os segmentos de consumo por restaurantes (92%), moda (81%) y tecnología (84%), a través del comercio electrónico, crecieron en comparación al 2020 pese al retorno a la presencialidad, según el Balance del Ecommerce en el Perú 2022 presentado por Ecomsur y la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

El informe señala que si bien las categorías relacionadas con el turismo han mostrado una recuperación en el 2021 versus el 2020, todavía no se logra llegar a niveles de prepandemia. Los giros de alojamiento, vuelos y entretenimiento se encuentran -4%, -17% y -28%, respectivamente.

“Entretenimiento es la industria más golpeada de todo, incluso más que el turismo. Aquí se encuentran los cines, conciertos, entre otros. A nivel regional, hemos visto que en Perú la recuperación de esta industria es una de las más lentas”, señaló Gonzalo Sánchez, director de ventas de Kushki.

Los peruanos también han incrementado su nivel de gasto, mientras en el 2019 el monto promedio era de S/ 171 por compra, en 2021 es S/ 250. Asimismo, los comercios que venden online se han incrementado de 65.800 a 300.000.

Según el récord histórico sobre el ecommerce en Perú, el último año se alcanzó un volumen de ventas de US$ 9.300 millones y se proyecta para el cierre de este año alcanzar los US$ 14.000 millones, aunque los especialistas precisaron que esto podría variar, ya que en los últimos meses del año se esperan los resultados no solo de la campaña navideña, sino también de lo que será el mundial de fútbol.

En cuanto a la participación del comercio electrónico por industria, se tiene que el ecommerce retail abarca el 53%, los servicios digitales un 30% y el turismo llega al 17%. Mientras que el 47% del volumen de compras se dan a través de marketplaces, como Mercado Libre, Falabella, Ripley y Plaza Vea, por mencionar a algunos.

¿Cómo ha evolucionado la oferta?

Al cierre del 2021, de las 300.000 empresas que venden online, el 50% es de Lima y el otro 50% de provincia, mientras que el 80% de la demanda proviene de la capital, tanto en cantidad de compradores como en volumen de dinero.

Otro dato que se destaca es que el uso de billeteras digitales se ha incrementado en 500%. Así, en 2019 solo representaban el 4% de los pagos mientras en 2021 ha llegado al 21,5%. En el primer lugar se encuentra la tarjeta de crédito (34,5%) y le sigue la tarjeta de débito (33,3%).

Si bien los especialistas destacaron que el comercio electrónico seguirá en desarrollo positivo en el Perú y en América Latina, la desconfianza sigue siendo la principal barrera y reto que deben superar las empresas.

“El mayor temor de los consumidores ahora es que no le entreguen el producto. El tema logístico se ha convertido en la principal barrera del comercio electrónico. Pero se debe ser justo con los operadores logísticos formales, ya que, por la pandemia aparecieron más de 120 operadores nuevos, pero la mayoría estaban registrados como movilidad escolar, lo que quiere decir que no había un conocimiento especializado para realizar esta actividad, por lo que muchos de los problemas que surgieron pueden haber venido desde este lado”, explicó Helmut Cáceda, presidente ejecutivo de Capece.