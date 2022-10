Exportaciones de pisco crecieron 77% y sumaron US$ 6,2 millones hasta agosto

Las exportaciones peruanas de pisco sumaron US$ 6,2 millones entre enero y agosto de 2022, registrando un crecimiento de 77% respecto al mismo periodo del 2021, según lo informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Los despachos totalizaron 837.132 litros, reportando un crecimiento de 94% en dicho periodo, en contraste a los 431.883 litros en el similar periodo del año anterior.

“Este crecimiento en la demanda del pisco responde a que se fueron desactivando de manera paulatina las medidas sanitarias de distanciamiento en los países de destino, lo que permitió la reapertura de bares, pubs y discotecas en esos mercados”, manifestó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

El Idexcam también destacó que Estados Unidos es nuestro principal mercado de destino con un nivel de participación de 39%. El valor de las exportaciones de pisco hacia ese país sumó US$ 2,5 millones, representando un crecimiento de 32%, mientras en volumen la tasa superó el 43%.

“Otro país de destino importante para el pisco fue Chile, que registró una participación de 12%, lo que representó un aumento de 274% del valor de los envíos y 228% en volumen”, expresó.

Con relación al precio de exportación en valor FOB, este creció 95% entre 2019 y 2022 al pasar de US$ 3 a US$ 7,42 por litro. En el caso de Estados Unidos, nuestro principal mercado, el pisco se exporta a un precio aproximado a US$ 7,95 por litro.

¿Qué otras bebidas alcohólicas exportamos?

Respecto a la cerveza de malta, hasta a agosto de 2022, sus exportaciones sumaron US$ 10,6 millones (-8%) con 9,4 millones de litros (-17%). Chile figura como principal mercado de este producto, obteniendo el 72% de participación de los envíos totales, seguido por Estados Unidos, con el 16%.

Cabe mencionar que entre 2019 y 2022, los precios de exportación en valor FOB de este producto registraron un aumento de 25%, al pasar de US$ 0,91 a US$ 1,13 por litro.

Mientras que los envíos de aguardiente de uva registraron US$ 2,7 millones (+121%) con 566.797 litros (+124%). El principal país de destino de esta bebida alcohólica es Chile, con un nivel de participación de 99%. Es precio señalar que las exportaciones hacia este país crecieron en 118% en valor y 122% en volumen, con respecto al periodo enero-agosto de 2021.

En el caso del ron, entre enero y agosto de 2022, los envíos peruanos al exterior aumentaron 44% cuanto a valor y 135% en cuanto a volumen, con US$ 2,3 millones y 545.383 litros, respectivamente.

El principal país de destino de este licor fue Colombia, con una participación de 74% y un crecimiento de 420% en valor y 420% en volumen. Otro país de destino fue Países Bajos, con una participación de 14%, lo que representó una disminución de 11% en valor y 16% en volumen.

El precio de exportación de este producto, entre 2019 y 2022, cayó 30% al pasar de US$ 6,20 a US$ 4,35 por litro. En el caso de Colombia, principal destino del ron, su precio se ubica en US$ 2,67 el litro.