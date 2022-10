Chavimochic: procuradora asegura que no se tiene que pagar nada a concesionaria

La procuradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Katty Aquize Cáceres, aseguró este viernes 14 de octubre a La República que el Estado peruano no tiene que pagar ni 1 sol a la concesionaria a cargo de las obras en la presa de Palo Redondo, parte fundamental de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en La Libertad.

“Afirmar que tenemos que pagar más de 25 US$ millones es hacer una lectura aislada del punto 549 del laudo, que señala que el concedente deberá pagar al concesionario como consecuencia de la obligación de proveer la Entrega de Control del Proyecto, es decir, terrenos para la obra, la suma de US$ 25 millones 307.438,70. Pero deberíamos leer el punto 550″, indicó Aquize.

Aquize afirmó que, según el laudo, no se debe pagar ni 1 dólar a concesionaria. Foto: La República

Justamente, la funcionaria explicó que ese apartado señala que como consecuencia de la violación de la cláusula 20.3 del contrato (cierre financiero que la empresa no hizo), corresponde la ejecución del 70% de la garantía de fiel cumplimiento a favor del Estado, o el monto de US$ 25 millones 60.000.

“Haciendo una resta, encontramos que hay un saldo de US$ 247.438,70 a favor de la concesionaria. Sin embargo, en el punto 552 del laudo, el tribunal arbitral resuelve que el concedente podrá retener el 10% que le corresponde pagar al concesionario en aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017 (norma anticorrupción). El 10% de lo que debemos pagar es US$ 2 millones 570.743,87 dólares y es la suma que deberíamos retener para el fideicomiso a cargo del Ministerio de Justicia, para asegurar el pago de la reparación civil al Estado peruano en casos de corrupción”, explicó Katty Aquize.

Seguidamente, refirió que, si a US$ 2 millones 570.743,87 restamos US$ 247.438,70, resulta un saldo a favor del Estado por un monto de US$ 2 millones 383.305,17. “En realidad no debemos pagarle nada al consorcio, ni 1 dólar”, aseveró.

En otra parte de sus declaraciones, la procuradora manifestó que es viable que las obras en Palo Redondo se reinicien, no a inicios de 2023, pero sí a fines de dicho año. “Eso se lograría a través de la modalidad de obra pública, donde no tendríamos que licitar, pues solo resta 30% de la obra de la presa. Otra forma es de Gobierno a Gobierno”, acotó Aquize Cáceres.