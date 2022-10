¿Qué sucede si tengo varias tarjetas de crédito sin usar? ¿Cómo me afecta?

Los ciudadanos pueden adquirir el número de tarjetas de crédito que deseen, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la entidad bancaria que las emite. No obstante, tener un gran número de estos plásticos puede traer algunos inconvenientes a los usuarios.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) define a las tarjetas de crédito como instrumentos de pago mediante los cuales accedes a una línea de crédito por un plazo determinado. En ese marco, las personas que tengan estas tarjetas se comprometen a pagar el importe utilizado, los intereses, comisiones bancarias y diferentes gastos establecidos en el contrato.

Entonces, ¿es aconsejable tener varias tarjetas de crédito? A continuación te explicamos.

¿Es recomendable tener varias tarjetas de crédito?

Se debe tener en cuenta que todas las tarjetas de crédito que adquiera un ciudadano a su nombre se encuentran registradas en el reporte de deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En dicho reporte mensual, la entidad califica el comportamiento de pago de los usuarios, así como la capacidad de endeudamiento que tiene.

En esa línea, Ana Reategui, profesora de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, indicó a este medio que tener un gran número de tarjetas crédito podría aumentar el riesgo de endeudamiento y así afectar, por ejemplo, una solicitud de crédito hipotecario.

“Cuando uno tiene varias tarjetas de crédito, en la SBS se va registrando el posible riesgo de endeudamiento, ya que tienes líneas abiertas aprobadas. Por ejemplo, si tienes tres tarjetas por S/ 10.000, tu posibilidad de endeudamiento en el corto plazo es de S/ 3.000”, explicó la especialista en finanzas a La República.

“Si después quieres pedir un crédito hipotecario te van a preguntar por tu número de tarjetas y tener varias a tu nombre puede afectar la tasa o el plazo del crédito hipotecario debido a que hay un riesgo de que en algún momento puedas activar esas tres tarjetas”, reiteró la economista.

Asimismo, Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que los usuarios deben tener en cuenta también si las tarjetas de crédito cobran saldos por mantenimiento.

“Al momento que las utilizas por primera vez las activas y en general las tarjetas de crédito te cobran una cuota de mantenimiento anual. Entonces, si usas solo una vez tu tarjeta y no la quieres emplear de nuevo, revisa que no tenga una comisión porque después vas a tener que pagar. Tenerlas no es un problema, pero verifica que no te cueste o que te cueste poco” , advirtió el especialista.

Recomendaciones para el uso de tarjetas de crédito

Los expertos en finanzas aconsejan evitar tener un gran número de tarjetas de crédito, así como estar trasladándolas diariamente al realizar nuestras actividades cotidianas.

“Es mejor tener una tarjeta que uses con mayor frecuencia y, a lo más, una tarjeta adicional por algún tema de salud o emergencia. Pero lo recomendable es evitarlas porque todo eso suma a tu evaluación integral para pedir un crédito, por ejemplo, hipotecario”, sugirió Ana Reategui, profesora de Finanzas de ESAN Graduate School of Business.

Por su parte, Castellanos recomendó al usuario no trasladar todas las tarjetas al mismo tiempo. “Si tienes varias tarjetas de crédito y no las usas normalmente no las lleves a todos lados porque te expones a la posibilidad de un robo”, alertó el economista.