Exportaciones mineras acumuladas ascienden a US$ 22.748 millones

Las exportaciones mineras metálicas y no metálicas peruanas ascendieron a US$ 22.748 millones entre enero y julio de 2022, registrando un incremento de 3,5% respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 21.988 millones), según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que edita cada mes el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El informe indica también que, solo en julio de 2022, el valor de las exportaciones mineras metálicas y no metálicas registró US$ 2.654 millones, una contracción del 20,2% en comparación al mismo mes del año 2021 debido al menor volumen interanual exportado y la contracción de precios de los metales industriales.

Cabe señalar que la minería peruana es el principal aportante de la balanza comercial, pues constituye el 59,6% de las exportaciones nacionales acumuladas a julio del presente año, que incluye a minerales metálicos (58,2%) y no metálicos (1,4%).

¿Cuáles son los minerales más exportados?

Entre los principales productos exportados figuran el cobre, oro, zinc y hierro , que en conjunto representan el 88,4% del valor total de las exportaciones mineras metálicas y el 52,7% de las exportaciones nacionales.

En esa línea, el valor de las exportaciones de cobre acumulado al séptimo mes de 2022 ascendió a US$ 11.424 millones, que significa un aumento de 3,2%, con relación al mismo periodo de 2021 (US$ 11.065 millones).

El cobre lidera la lista de productos nacionales exportados con el 29,9% y China es su principal destino, con una participación de 71,3%, seguido de Japón y Corea del Sur, con el 6,5% y 5,1%, respectivamente.

Respecto a las exportaciones auríferas, el valor acumulado de enero a julio de 2022 sumó US$ 5.908 millones, reflejando un incremento de 6,0% respecto al periodo de 2021 (US$ 5.575 millones). La India se mantiene como el mayor demandante de este metal con el 26,8% del total exportado , seguido por Suiza y Canadá con el 25,4% y 23,5% del total de exportaciones.

En tanto, el valor de las exportaciones de zinc acumuladas a julio 2022 ascendió a US$ 1.645 millones, con una variación positiva de 14,1%, respecto a lo registrado el año pasado (US$ 1.441 millones). España continúa en el primer lugar con el 16,6%. Le sigue Corea del Sur (13,7%) y China (13,5%).