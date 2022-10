Chavimochic: Estado pagará más de US$ 25 millones a concesionaria, según laudo

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) publicó el laudo arbitral sobre las obras de la presa de Palo Redondo, parte fundamental de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en La Libertad. De acuerdo al documento, el Estado peruano deberá pagar US$ 25 307 438 a la concesionaria Novonor.

El laudo señala que el concedente, es decir, el Estado, incumplió con entregar los terrenos para la ejecución de las obras de la tercera etapa de la megairrigación, pero hizo lo posible para hacerlo. Asimismo, manifiesta que si no hubiera sido por los actos de corrupción de Odebrecht (hoy Novonor), el contrato no hubiera fracasado.

Alfonso Medrano pidió la salida de Castillo y sus ministros. Foto: CCLL

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, lamentó que la firma de la adenda para el destrabe de obras haya fracasado y que, más allá de la suma que se tiene que cancelar a Novonor, el gran perdedor es el pueblo liberteño.

PUEDES VER Chavimochic: reafirman que proceso constructivo demorará 5 años

“Era previsible que el tribunal arbitral internacional no diera los US$ 118 millones de dólares que pedía la concesionaria, sino que les ha bajado a US$ 25 307 000. Ahí ya se ha descontado una parte de la carta fianza que eran más de US$ 30 millones. O sea, que tampoco ha sido una cereza para la concesionaria, pues ellos demandaron al Estado por US$ 118 millones”, aseveró Medrano a La República.

Sin embargo, el dirigente del gremio empresarial consideró que la suma a pagar no es lo relevante del caso. “Lo relevante es lo que significa para nosotros, los liberteños, la presa de Palo Redondo: es decir 900.000 personas que no van a tener agua los próximos años. Vamos a perder anualmente US$ 2.000 millones en agroexportaciones”, detalló Alfonso Medrano.

El presidente de la CCLL criticó a la procuradora del Midagri ya a la ministra del sector, Jenny Ocampo, por anunciar que en enero de 2023 se reiniciarían las obras en Palo Redondo.

“Están demostrando una total ignorancia. Lo mejor es que se vaya el presidente de la república (Pedro Castillo Terrones) y todo su séquito de incompetentes del Ejecutivo. Yo, como presidente de la CCLL, invitaría a la ministra para que nos diga cómo piensa hacer para reiniciar las obras de Palo Redondo en enero de 2023″, reiteró.