Tipo de cambio: dólar inicia estable sobre los S/ 3,9643 este martes 11 de octubre

El tipo de cambio del dólar inició estable la jornada del martes 11 de octubre y se ubicó en torno a los S/ 3,9643, según el portal de cotización de divisas Bloomberg.

En la víspera, el billete verde había iniciado su carrera en S/ 3,9425, para luego progresar hasta el cierre de S/ 3,9650 en el marcador del Banco Central de Reserva (BCRP).

Ello ocurre mientras, en nuestro país, el Gobierno confirma que el Tribunal Arbitral Internacional resolvió el contrato con la concesionaria Novonor (exOdebrecht) para la culminación de obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic III. Se tendrá que buscar un nuevo postor.

En el plano internacional, los principales metales caían la mañana del martes ante la fortaleza del dólar como activo refugio, en medio de un escenario de COVID-19 para China y una posible recesión en EE.UU.

Así, el cobre, principal metal de exportación del Perú, cedía un 1,3% a US$ 7.481,50 la tonelada, un nivel 31% menor que su último máximo histórico de US$ 10.845, ocurrido en marzo. El oro hacía lo propio y retrocedía 0,2% a US$ 1.664,13 por onza.

Por su parte, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), marcador de precios para la región, caía más del 2% y operaba en torno a los US$ 88, continuando con su caída luego del salto que surgió tras la decisión del recorte en la producción OPEP+.

Finalmente, la FAO anunció esta semana que su ínice de precios de alimentos se situó en un promedio de 136,3 puntos en septiembre de 2022, lo que representó un descenso de 1,5 puntos menos que en agosto y su sexto retroceso mensual consecutivo.