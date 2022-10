Oro retrocede mientras el dólar avanza como activo refugio por subidas de tipos

Los precios del oro caían el martes debido a la fortaleza del dólar y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores se mantenían al margen a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana, que ofrecerían más claridad sobre la senda de subida de las tasas de interés en el país.

Según informó la agencia Reuters, el oro al contado bajaba un 0,2% a US$ 1.664,13 por onza a las 0927 GMT (04:27 a.m. hora peruana), después de haber tocado su mínimo desde el 3 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,2% a US$ 1.672,50.

“Es difícil ofrecer argumentos alcistas para el oro, teniendo en cuenta que el pico de inflación puede estar aún por llegar y que es probable que las subidas de tasas continúen hasta ese escenario”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.

“Simplemente no es el entorno ideal para el oro. Estamos viendo un repunte del dólar y de los rendimientos, y el oro se ha visto castigado por ello”, agregó.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación y las incertidumbres económicas, la subida de las tasas reduce el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

Oro lastrado por el índice dólar

El índice dólar alcanzó un máximo de casi dos semanas, lo que encarece el oro para los compradores que tienen otras divisas. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba justo por debajo del 4%.

Después de los datos de empleo en Estados Unidos más fuertes de lo esperado, la atención se centra en la lectura de la inflación del jueves, que se espera que siga siendo alta y refuerce la retórica de la Reserva Federal.

El oro ha perdido casi un 20% desde que superó la marca de los US$ 2.000 en marzo. El refugio seguro no ha brillado a pesar de la incertidumbre geopolítica y de la reciente caída de los mercados bursátiles, ya que la mayoría de los inversores han buscado refugio en el dólar.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1,6%, a US$ 19,33 por onza, el platino perdía un 1,1%, a US$ 888,73 y el paladio subía un 0,7% a US$ 2.187,01.