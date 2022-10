Chavimochic: declaran persona no grata a ministra de Agricultura y exministro por fracaso de adenda

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, declaró personas no gratas a la actual titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jenny Ocampo Escalante, y al exministro del sector Andrés Alencastre Calderón por considerar que no tuvieron la voluntad para apoyar el proceso de firma de la adenda que pudiera haber reiniciado la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

Este martes 11 de octubre, durante una rueda de prensa en la sede del gobierno regional, donde estuvo acompañado por algunos funcionarios, Llempén sugirió que se termine la presa de Palo Redondo mediante el sistema de gobierno a gobierno, pues, de lo contrario, se tendría que esperar unos cinco años más para ver culminada la obra.

Palo Redondo podría seguir paralizado 5 años más, advierte Llempén. Foto: La República

“Lamentamos que los funcionarios del Midagri no hayan sido expresamente abiertos en su posición frente al destrabe de Chavimochic. (…) El presidente Pedro Castillo expresó dos veces, en La Libertad, su compromiso de hacer el destrabe (…). Lamentablemente, no hemos tenido la misma voluntad y decisión en los ministros de Agricultura. Por eso, como gobierno regional declaramos personas no gratas en nuestra región al exministro Alencastre y a la actual ministra, a quien le pedimos su renuncia inmediata”, enfatizó Manuel Llempén.

El funcionario señaló que no tiene ninguna comunicación oficial del tenor del laudo arbitral. “Conocemos que ayer (lunes), el presidente del Consejo de Ministros (Aníbal Torres Vásquez), en una intervención que ha tenido en el Congreso, manifestó que el laudo arbitral con respecto al destrabe de Chavimochic ya había salido”, aseveró. Explicó que, jurídicamente, al salir el laudo, automáticamente queda resuelto el contrato y se tendría que ver la modalidad por la cual se terminaría el resto de Palo Redondo.

“El día domingo, que me comuniqué con el premier, tuve conocimiento, muy simple, porque fue una comunicación vía WhatsApp, que el laudo había salido. Hasta el momento no conozco los términos en los que se expresa este laudo. Espero que la ministra de Agricultura o el premier envíen una copia de ese laudo para hacer de conocimiento a toda la población de nuestra región”, aseveró Llempén.

El gobernador manifestó que las instituciones de La Libertad están muy contrariadas por la situación. Recordó que desde que él asumió la gestión regional el 2019, su posición fue que la concesión no iba más, pero que Novonor (exOdebrecht), antes de retirarse, debería culminar Palo Redondo.

“Todas las instituciones debemos respaldar el inmediato destrabe (del PECh) sea cual sea la modalidad. No podemos permitir una demora de cuatro o cinco años más. (…) inclusive, sugerimos que esto se pueda hacer bajo el modelo de gobierno a gobierno”, expresó Llempén, agregando que bien se le podría entregar la culminación de Palo Redondo al Reino Unido, que ya tiene a su cargo otras obras en La Libertad.