Precios de alimentos: limón se cotiza al alza hasta los S/ 8, mientras que la papa empieza a bajar

Con información de Urpi

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación en Lima Metropolitana tuvo un avance mensual de 0,52% en septiembre. Asimismo, la variación anual (octubre 2021 – septiembre 2022) de los precios llegó a 8,53%.

En esa línea, revisa cuánto están los precios de algunas frutas y verduras y sus variaciones en las últimas semanas en los mercados de San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho.

¿Cuál es el precio de las frutas y verduras?

En el Mercado Ciudad de Dios, ubicado en San Juan de Miraflores, varios productos presentan variaciones en sus precios. En primer lugar, el limón se puede encontrar a S/ 3,00, mientras que hace cuatro días se hallaba en S/ 3,50. Por su parte, la papa amarilla presentó una notable reducción en su precio: hace cuatro días se compraba a S/ 7,00 y ahora se encuentra en S/ 5,50. Otras variedades de papa, como la yungay y la canchan también han tenido cambios en sus costos. La primera costaba S/ 3,20 hace tres días y actualmente está a S/ 3,00, la segunda se adquiere a S/ 3,00, mientras que hace cuatro semanas estaba a S/ 2,50.

A su vez, otras verduras también han cambiado sus costos. La zanahoria hace tres semanas estaba a S/ 1,30 y actualmente cuesta S/ 1,50. La cebolla se puede comprar a S/ 2,50 y hace semana y media estaba a S/ 3,00.

Precio de la papa amarilla en mercado de Mercado Ciudad de Dios se compraba a S/ 7,00 y ahora se encuentra en S/ 5,50. Foto: Urpi

Carme Tintaya, vendedora del puesto 10 y con 25 años de comerciante, fue consultada sobre la subida en los precios. “Me preguntan y les digo que es lo de la urea y que no han sembrado mucho. Eso nos dicen en el mercado mayorista, que no hay mucha cosecha . Las clientas han reducido. De lo que compraba cinco kilos, ahora tres kilos de papa. Ya no hay descuento, yapa porque eso no conviene”, mencionó a La República.

Cabe señalar que las frutas han mantenido sus costos. “Lo que es fruta se mantiene por ahí. No ha subido mucho”, agregó Tintaya.

Es así que la manzana chilena se puede comprar a S/ 8,00, precio que es igual en las semanas anteriores, mientras que la Israel a S/ 3,50.

La papaya puede ser adquirida a S/ 3,50, la mandarina se compra a S/ 2,50. Además, el platanito orgánico varió sus precios levemente, hace tres días estaba S/ 3,00 la mano, ahora se vende a S/ 3,50. Por su parte, el plátano seda se encuentra a S/ 2,00 o S/ 1,50— dependiendo del tamaño— y desde hace varias semanas el plátano para freír cuesta S/ 4,50.

Precio de la mandarina en Mercado Ciudad de Dios se ubica en S/ 2,50. Foto: Urpi

En el mercado Santa Rosa en Ate, ubicado en Av. Benjamin Franklin, Urb. Santa Rosa, el precio del limón aumentó en S/ 1, antes costaba S/ 7,00 y ahora está S/ 8.

Por su parte, la papa amarilla mantiene su precio desde hace tres semanas y se puede comprar a S/6,50 el kilo. Asimismo, las variedades de papa tampoco han cambiado sus precios: la yungay y canchan mantiene el mismo costo de S/ 3,00 desde hace dos semanas.

Además, la zanahoria se ubica en S/ 2, mismo precio que hace un mes; mientras que la cebolla sigue costando S/ 2,80 desde hace cuatro meses.

Precio del limón en el mercado Santa Rosa antes estaba S/ 7,00 y ahora está S/ 8. Foto: Urpi

Las frutas han presentado leves cambios: la manzana chilena pasó de costar S/ 6 la semana pasada a S/ 5, la caja de papaya costaba la semana pasada S/ 25 y ahora su costo asciende entre S/ 35 y S/ 38, dependiendo del tamaño.

El ciento de piña también aumentó su precio, hace tres semanas estaba S/ 25, la semana pasada pasó a costar S/ 33 o S/ 32 y actualmente en el mercado de Ate se vende en S/ 38 o S/ 40.

Asimismo, el precio de la Mandarina se mantiene en S/ 4,00 el kilo. A su vez, la naranja es comprada por los comerciantes a S/ 4,50 el kilo y vendida a S/ 6,00.

El precio de las frutas ha tenido leves cambios en el Mercado Santa Rosa. Foto: Urpi

Al respecto, Victoria Terranova, comerciante hace 14 años, comentó lo siguiente: “Ha subido, de un día para otro sube. Algunos se asombran. Ya no compran como antes. Se lleva una unidad o tres mandarinas”.

En el caso del plátano orgánico, los comerciantes antes lo compraban a S/ 40 y S/ 45 y ahora se los venden a S/ 48 y S/ 50. Por su parte, el plátano de seda mantiene su precio de S/ 3,50 la mano, mientras que el que es para freír está a S/ 4, dependiendo del tamaño también puede hallarse al precio de S/ 2,50 o S/ 5,00.

En el Mercado Santa Rosa el plátano de seda mantiene su precio de S/ 3,50 la mano, mientras que el que es para freír está a S/ 4, dependiendo del tamaño. Foto: Urpi

En el mercado San Martín de Porres en San Juan de Lurigancho, ubicado en la entrada de Próceres de la Independencia, los precios para verduras y frutas son los siguientes.

El limón jugoso cuesta S/ 7, mientras que días antes, el jueves, el saco costaba S/ 180 a S/ 250 y se ofrecía a S/ 6,00 en el mercado. En esa línea, los costos han cambiado de acuerdo al tamaño que tienen.

Los que ahora cuestan S/ 8, antes estaban a S/ 7. Esta subida se da debido a que el saco se vende a S/ 280 y antes estaba a S/ 250. Asimismo, los limones que se venden a S/ 8,50 previamente costaban S/ 7,50, este cambio está relacionado con la subida del saco, que anteriormente estaba S/ 270 y ahora S/ 290. Finalmente, los limones que se venden a S/ 10 con anterioridad costaban a S/ 8, a su vez, el sacó que hoy está S/ 320 y antes se conseguía a S/ 280.

En el mercado San Martín de Porres el limón jugoso cuesta S/ 7, mientras que días antes, el jueves, el saco costaba S/ 180 a S/ 250 y se ofrecía a S/ 6,00 en el mercado.Foto: Urpi

“Se llevan 1/4, 1/2 kilos, ya no un kilo. A lo que alcance el bolsillo. Nos dicen que sube porque no hay temporada, que no hay producción y que hay menos cosecha”, señaló la comerciante Edith Salcedo.

La papa amarilla cuesta actualmente S/ 6,50, mientras que hace dos días su precio era de S/ 7. Por su parte, la yungay cuesta presentó una reducción de S/ 50 en su precio, antes estaba a S/ 3,50 y ahora se vende a S/ 3. La variedad Canchan ha tenido una variación similar y se ubica en el mismo precio que la yungay. Por su parte, la zanahoria se mantiene a S/ 1,50, mientras que la chiquita se encuentra a S/ 1. A su vez, la cebolla cuesta S/ 1,90 y S/ 1,60, antes estaba S/ 0,10 o S/ 0,20 menos.

En el mercado San Martín de Porres la papa amarilla cuesta S/ 6,50. Foto: Urpi

Por el lado de las frutas, la manzana Israel se ubica en S/ 3,50 y la Delicia mantiene también su costo entre S/ 3,00 y S/ 3,50. La papaya presentó una subida de S/ 1,00 y actualmente se puede comprar en el mercado de SJL a S/ 3,50 kilo (hace 10 días estaba a S/ 2,50).

Por su parte, la mandarina cuesta S/ 2,50 y la naranja mantiene su precio y se ubica en S/ 1,30 o S/ 1,50 según el tamaño. Además, el ciento de plátano de seda subió en S/ 5,00, la semana pasada estaba a S/ 25 y ahora se compra a S/ 30. La mano se puede adquirir a S/ 2,00 y hace una semana estaba a S/ 1,50.

Asimismo, el plátano orgánico por caja de 100 se vende entre S/ 43 y S/ 45, mientras que el que es para freír, en la misma cantidad, cuesta entre S/ 48 y S/ 50. La mano continúa con el mismo costo estable de S/ 2,50 a S/ 3,00.

Plátano orgánico por caja de 100 se vende entre S/ 43 y S/ 45 en el Mercado San Martín de Porres. Foto: Urpi

Cabe señalar que la piña es una de las frutas que ha aumentado su costo casi al doble, antes estaba S/ 2,50 y ahora cuesta S/ 4,50

“La piña, hace una semana, estaba a S/ 25 ahora está a S/ 36 el ciento. Nos han explicado que en la selva no están cosechando para mandar”, declaró la comerciante Salcedo.

En esa línea, el precio de la Maracuyá también presentó una subida significativa. El cítrico pasó de tener un precio normal de S/ 2,00 a costar S/ 6,00 el kilo.

Precio promedio de la papa, según Midagri

El precio promedio del kilo de la papa amarilla empezó a bajar esta semana, al reportarse una cotización de aproximadamente S/ 6,99 frente a los S/ 7,23 de la semana pasada en los mercados minoristas de Lima, según el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

En el caso de la papa huayro, esta se ubica en S/ 5,88 en promedio, frente a los S/ 5,60 que se reportaba de la semana pasada. Mientras que la papa Peruanita se cotiza en S/ 6,45 frente a los S/ 6,38 del último lunes 3 de octubre.

Precio promedio del limón en mercados minoristas

En tanto, el precio promedio del limón, según el Sisap de Midagri, se reporta al alza.

A detalle, el limón sutil bolsa pasó de costar S/ 7,55 la semana pasada a cotizarse en S/ 8,11 el kilo para este lunes 10 de octubre. Mientras que el limón sutil cajón subió de S/ 6,62 a S/ 7,47 en este mismo periodo.