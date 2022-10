Nuevo Crédito Mivivienda: ¿cómo solicitarlo y cuánto es el valor del Bono Verde?

El Nuevo Crédito Mivivienda es dispuesto por el Fondo Mivivienda (FMV), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Según sus lineamientos, el crédito estatal estará necesariamente acompañado de un préstamo hipotecario hecho por empresas financieras asociadas.

A través de esta modalidad crediticia, se puede acceder a dos tipos de subvenciones: el Bono del Buen Pagador (BBP) y el Bono del Buen Pagador Sostenible, también conocido como Bono Verde.

Diferencia entre el Bono del Buen Pagador y el Bono del Buen Pagador Sostenible

Ambos subsidios son incentivos a los que se puede acceder a través del Nuevo Crédito Mivivienda.

Lo que distingue a uno del otro es que para el segundo debe haber una calificación de la vivienda. Pero no son distantes: alguien que accede al Bono del Buen Pagador puede aplicar también al Bono Verde, por tanto, beneficiarse de un descuento mayor para comprar su inmueble.

¿Cómo funciona y cuánto vale el Bono Verde?

A detalle, el Bono del Buen Pagador (BBP) es un descuento entre S/ 10.800 a S/ 25.700 que se le aplica al valor total de la vivienda a comprar, la cual puede costar entre S/ 65.200 hasta S/ 343.900. El monto del subsidio varía según el valor de la vivienda: mientras más económica sea, mayor es el bono, y viceversa.

A este beneficio se le suma el Bono del Buen Pagador Sostenible o también llamado Bono Verde, el cual es un monto fijo de S/ 5.400. Para ello, la vivienda que desea adquirir debe estar certificada como un “proyecto verde”.

Si cumple con lo anteriormente esclarecido, en total podría tener un descuento de hasta S/ 31.100 del valor de la vivienda a comprar. Puede ser solicitado tanto en grupo familiar como por un individuo.

Para ejemplificar: si un civil obtiene un crédito para comprar una vivienda de S/ 200.000 , la entidad financiera le pedirá abonar el 7,5% de la cuota inicial, es decir, S/15.000.

Además, el Estado brinda un aporte con el Bono del Buen Pagador, que en este caso sería de S/ 19.600 (ver cuadro), y sumado a ello, si el proyecto es sostenible, se le agregan S/ 5.400 del Bono Verde.

De esta forma, estos conceptos dan un total de S/ 40.000 de cuota inicial para efectuar. Con esto, el valor del crédito hipotecario a solicitar se reduce a S/ 160.000 .

Nuevo Crédito Mivivienda: ¿cómo solicitar y cuánto vale el Bono Verde? Foto: MVCS.

Finalmente, para acceder al Bono Verde, deben calificar primero al Nuevo Crédito Mivivienda. Para esto deben cumplir con ciertos requisitos: ser mayor de edad, estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera, no ser propietario de otra vivienda a nivel nacional, no tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mivivienda y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.