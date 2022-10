Minem: inversión en exploración minera registró un aumento del 40,3% hasta agosto 2022

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) precisó que la inversión en exploración minera acumulada de enero a agosto 2022 aumentó un 40,3%, es decir, sumó US$ 267 millones, un monto mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2021 (US$ 190 millones).

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), la inversión en este rubro ejecutó, solo en agosto, US$ 40 millones, lo que equivale a un aumento de 8,3% con respecto a lo reportado el mes anterior (US$ 37 millones).

Asimismo, reflejó un incremento de 45.6% con relación al idéntico mes del año previo (US$ 28 millones), siendo las compañías líderes en exploración minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Poderosa S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A.

Este comportamiento positivo en exploración refleja la confianza que mantienen los inversionistas en el enorme potencial geológico existente en el territorio nacional, y ratifica al Perú como un destino de creciente interés para inversionistas y empresas mineras, según se explica en el BEM.

En lo que respecta a inversiones en Planta Beneficio, este concepto alcanzó los US$ 139 millones en agosto, con un aumento de 29,3% en comparación al mes previo (US$ 107 millones) y un incremento de 7,9% respecto a lo declarado en agosto de 2021 (US$ 128 millones) por la mayor inversión ejecutada en Quellaveco, Toromocho y Las Bambas.

En tanto, el rubro Desarrollo y Preparación superó los US$ 83 millones en agosto de 2022, mostrando un incremento intermensual de 12,9% y un aumento de 67,9% con respecto a lo reportado en julio de 2021 (US$49 millones).