Chavimochic III: Aníbal Torres asegura que contrato fue resuelto por el Tribunal Arbitral

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reveló que el Tribunal Arbitral Internacional decidió resolver el contrato con la la concesionaria Chavimochic (Odebrecht), con lo cual se extinguió la posibilidad de una nueva adenda y se tendría que trabajar en un nuevo proceso de licitación.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el premier dijo que, desde el Ejecutivo, redoblarán esfuerzos para concesionar el saldo de obra que resta en los avances de la presa de Palo Redondo.

“En cuanto a Chavimochic, tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo, porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior decía voy a ir preso si confirmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer la dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que ya no hay más adenda”, remitió el titular de la PCM.

Desde el 2016, las obras en la III Etapa de Chavimochic están paralizadas. La presa Palo Redondo tiene una ejecución del 70% y lo que se pretendía con la adenda era que la empresa concesionaria culmine el 30% restante.

“Somos muy conscientes de que Chavimochic va a ampliar enormemente la frontera agrícola y, por supuesto, lo más improtante, el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, aseguró torres.

Cabe precisar que el jefe del gabinete ministerial no aclaró cuáles serían los plazos ni condiciones para esta nueva licitación. Como se recueda, el Estado y la empresa se encontraban trabajando en una nueva adenda desde abril pasado, en medio de una demanda de la segunda por US$ 118 millones por un supuesto incumplimiento de contrato, proceso que data de 2017.