Chavimochic: contrato se resolvió y no habrá ninguna adenda

Las expectativas que había generado la firma de la adenda para el reinicio de obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en la provincia de Virú, en La Libertad, se cayeron como un castillo de naipes. Este lunes, el primer ministro Aníbal Torres Vásquez se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y reveló que el tribunal arbitral resolvió el contrato con la concesionaria Novonor (exOdebrecht).

“En cuanto a Chavimochic tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior (decía) voy a ir a la cárcel si firmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el tribunal arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda”, afirmó Torres, de acuerdo al diario Gestión.

Medrano señaló que fracaso de adenda paralizará más años el PECh. Foto: La República

Sin embargo, el premier aseveró que el gobierno se pondrá a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda de la presa Palo Redondo, que es un 30%. “Somos muy conscientes que (Chavimochic) va a ampliar enormemente la frontera agrícola y por supuesto lo más importante, que no está en el contrato, pero lo más importante, el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, añadió Aníbal Torres.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, manifestó a La República que esto es consecuencia de los continuos cambios de ministros de Agricultura que no han sabido mantener una posición concertadora con la concesionaria. “Antes de pedir una nueva prórroga debieron resolver el tema de la adenda en los 120 días que se tuvo para hacerlo”, puntualizó Medrano.

El presidente del gremio empresarial liberteño recordó que en diciembre de 2016 se paralizaron las obras y se fueron a un arbitraje la constructora Novonor (exOdebrecht) y el Estado. En ese arbitraje la concesionaria reclama el pago de US$ 118 millones.

“Entonces, si no hay adenda, quiere decir que la demanda de Novonor va adelante por incumplimiento de contrato. El primer ministro ha dicho que va a continuar con el 30% de lo que falta de Palo Redondo, pese a ser docente de Derecho en la Universidad de San Marcos, no sabe que ante la demanda de la concesionaria habrá una judicialización y cualquier abogado sabe que no se puede tocar la presa mientras no termine el litigio”, aclaró Medrano.

El dirigente gremial lamentó que esto signifique un duro golpe para la economía regional y nacional porque la tercera etapa del PECh seguirá paralizada, se dejará de recibir US$ 2.000 millones de dólares en agroexportación y, sobre todo, hay 900.000 personas en riesgo de quedarse sin agua en la provincia de Trujillo.