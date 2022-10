Bono Alimentario 2022: ¿quiénes no recibirán el subsidio de S/ 270?

El bono alimentario de S/ 270 beneficiará a más de 4 millones de ciudadanos, con el propósito de mitigar el impacto del incremento de precios de la canasta básica familiar. Será entregado próximamente, luego de que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobara el padrón de beneficiarios.

Para saber quiénes no recibirán este subsidio solo es necesario ver a los requisitos para acceder a este. Según precisó el Midis, los beneficiarios del Bono Alimentario 2022 tendrán que cumplir estos cinco requisitos:

Estar catalogado en la condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Formar parte de algún programa social: Juntos, Pensión 65 o Contigo; y no haber recibido la subvención adicional extraordinaria.

No estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) o en la planilla privada, excepto pensionistas, sobrevivientes y practicantes.

Estar incluido en la lista de hogares en el Registro Nacional para Medidas COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria.

Contar con ingresos mensuales familiares que no superen los S/ 1.025.

Si no cumples con estos requisitos, no recibirás el Bono Alimentario 2022 de 270 soles.

Bono alimentario: ¿quiénes no recibirán el subsidio?

Además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que para este Bono Alimentario 2022 quedarán excluidos “los ciudadanos que se encuentren en la base de datos de las declaraciones juradas de autoridades y servidores públicos, administrada por la Contraloría General de la República”. Esta restricción abarca a todos los congresistas, alcaldes o alcaldesas de una municipalidad distrital o provincial, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales , así como también a prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores.

¿Cuál es el link del Bono Alimentario 2022?

Por el momento no se ha publicado cuándo saldrá el LINK del bono alimentario 2022. No te dejes engañar por falsos enlaces.

Hasta el momento no existe un link de consulta para el bono alimentario. Imagen: Midis

¿Hasta cuándo se puede cobrar este incentivo económico?

El Bono Alimentario 2022 se entregará en el mes de octubre y se podrá cobrar hasta el 30 abril del 2023.

“Culminado el plazo referido en el numeral precedente, el Banco de la Nación y las empresas financieras privadas en el país que hayan recibido recursos deben extornarlos y transferirlos a la cuenta del Tesoro Público en la forma y plazo que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique a las entidades financieras, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, indicó el texto de la ley promulgada.

Bono Alimentario: ¿cómo inscribirme para recibir los 270 soles?

El Bono Alimentario 2022 no necesita inscripción. Los peruanos que reciban el dinero del bono no deben figurar en los registros de la planilla pública y privada, a excepción de los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa. Otro requisito para la entrega de subsidio es que los hogares favorecidos perciban ingresos que no superen los 1.025 soles.

Bono 2022: ¿qué otros subsidios otorga el Estado?

Actualmente, hay otros dos subsidios del Estado en los que se pueden realizar los cobros. Estos son los programas Pensión 65 (dirigido a mayores de 65 años que carecen de condiciones básicas para su manutención. Cada dos meses se otorga 250 soles ) y Contigo, (otorgado cada dos meses, para elevar la calidad de vida del familiar con discapacidad severa.). Conoce aquí cómo consultar si te tocan.