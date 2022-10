Bono alimentario: ¿hasta cuándo podrá cobrarse el subsidio de S/ 270?

El bono alimentario 2022 es el subsidio económico promovido por el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que tiene como objetivo hacer frente al alza en los precios de la canasta básica. El primer grupo de ciudadanos que recibió este bono fueron los beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo. No obstante, aún no hay una fecha confirmada para el segundo grupo conformado por personas en situación de pobreza que no tienen acceso a otros ingresos.

El Midis estimó que esta segunda entrega, que busca llegar a aproximadamente 4,2 millones de usuarios, se podría dar en octubre. Sin embargo, actualmente no existe un link o web oficial para revisar el padrón de beneficiarios de este apoyo económico que será de S/ 270.

¿Hasta cuándo se podrá cobrar el subsidio de S/270?

Si bien el padrón de 4,2 millones de beneficiarios del bono alimentario 2022 fue publicado el pasado 3 de octubre, aún no se ha fijado un cronograma de pagos y tampoco ha sido habilitada la plataforma web de consulta. Pese a esto, el Midis ya ha dado a conocer, mediante sus canales oficiales, la fecha máxima para cobrar el apoyo monetario. Los usuarios tendrán hasta abril del 2023 para solicitar el subsidio. De no ser cobrado, el dinero retornará al Banco de la Nación.

¿Cuáles son los 5 requisitos para acceder al bono alimentario de S/ 270?

Según precisó el Midis, los beneficiarios del bono alimentario 2022 tendrán que cumplir estos cinco requisitos: