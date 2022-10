Bono alimentario de S/270 llegará a 4,2 millones de personas

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó el padrón de beneficiarios de la segunda etapa del bono alimentario, el cual otorgará S/270 a 4,2 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema que conforman unos de 2,5 millones de hogares.

Se prevé que el pago se inicie en este mes de octubre; no obstante, aún no hay fecha confirmada. Cabe precisar que el subsidio fue anunciado hace cuatro meses (junio) por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el fuerte alza de precios de la canasta básica, y ratificado por el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación del 28 de julio. Se esperaba empezar el pago en setiembre, pero surgieron retrasos.

Segundo bono alimentario debería beneficiar a más de 6 millones de personas, según el Midis. Foto: Marco Cotrina/La República

Según indicaron fuentes del sector a este diario, la demora se debió a que la focalización de las personas elegibles que conformen el padrón de beneficiarios tuvo que pasar más filtros, y así evitar errores como en anteriores ocasiones.

¿Quiénes recibirán el bono de S/270?

Podrán acceder al subsidio las personas mayores de edad que se encuentren en el Registro Nacional para medidas COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria, que sean considerados como pobres o pobres extremos, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Midis, así como los miembros de hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria que se pagó en agosto.

Asimismo, es requisito que la persona no figure en los registros de la planilla pública y privada, a excepción de los pensionistas, sobrevivientes y practicantes. Además que su hogar no supere ingresos de S/1.025.

Del mismo modo, quedan excluidos los ciudadanos que se encuentren en la base de datos de las declaraciones juradas de autoridades y servidores públicos, administrada por la Contraloría General de la República.

“Dicha restricción abarca a integrantes con cargo de congresista, alcalde o alcaldesa de una municipalidad distrital o provincial, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores”, precisó el Midis.

Cabe precisar que aún no existe ningún link de consulta para saber quiénes son beneficiarios del apoyo monetario. Esta plataforma web será anunciada en las páginas oficiales del Gobierno, así como el cronograma de pago. Además, el Midis advirtió que no habrá un “nuevo bono Yanapay 2022″, y exhortó a la población a no dejarse engañar por páginas falsas.

Primera etapa para programas sociales

El pasado 15 de agosto se inició el pago de la primera etapa del bono alimentario, dirigido a 1,5 millones de beneficiarios de programas sociales.

Los primeros en cobrar fueron los de Pensión 65, que recibieron S/250. Mientras que a los usuarios del programa Juntos se les otorgó S/200 desde la tercera semana de agosto y, finalmente, los ciudadanos inscritos en el programa Contigo contaron con una subvención extraordinaria de S/300 a fines de ese mes.

El dato

Alcance. El Midis preveía que esta etapa del bono alimentario de S/270 alcance a más de 6 millones de personas; no obstante, el padrón aprobado incluye solo a 4,2 millones de beneficiarios.