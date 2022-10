Midagri busca licitar 171.000 TM de urea del mercado interno a menos de US$ 600 este mes

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, aseguró que la cuarta licitación de urea en nuestro país, programada para este mes de octubre, buscará alcanzar precios inferiores a los US$ 600 por tonelada a partir del ingreso al concurso de los inventarios nacionales, que ascienden a unas 177.000 toneladas.

Durante la ceremonia de entrada en vigencia del DS N°004-2022-MIDAGRI, que dispone que la leche evaporada distribuida comercialmente solo pueda elaborarse con leche fresca, la titular de Midagri descartó que exista un desabastecimiento de urea en el mercado local, por lo que irán por ella.

“El decreto emitido en su momento solo consideró la compra internacional. Nosotros, si bien continuamos estos lineamientos, estamos proponiendo una ley que permita tener todo el bagaje de alternativas para superar esta crisis y no se cierre la posibilidad a la compra nacional”, aclaró la ministra.

“Llegó un punto en que el precio a nivel interno estaba bastante bien respecto al internacional. Estamos trabajando sobre las condiciones que hemos encontrado, pero proponiendo mejoras que nos permitan, bajo todas las circunstancias, actuar de forma inmediata”, agregó.

En este sentido, señaló que el Gobierno peruano maneja precios que no superan para este mes los US$ 600 por tonelada, con el riesgo de que el conflicto internacional escale y los precios puedan volver a dispararse.

“Hemos visto que las empresas que importan la urea lo siguen haciendo y, actualmente, hay unas 171.000 toneladas con las que también estamos viendo la manera de abastecer al país y contener el alza de precios de los alimentos”, manifestó Ocampo Escalante.

“El precio internacional bajo los primeros intentos [de licitación] fue sobre US$ 700 por tonelada. Ahora, encontramos en US$ 600 y esperamos que el conflicto de Ucrania no se agudice y la urea se eleve, para así comprar un poco más (...). Alguien incluso nos dijo US$ 550, y ahora buscaremos la mejor opción″, anotó.

Respecto al nuevo proceso de licitación, la ministra destacó la conformación de una comisión multisectorial con Cancillería, Mincetur y Produce, a fin de evaluar las “mejores alternativas”, virtud de profesionales y especialistas del sector público en un contexto “que ya no puede esperar”.

“Es importante tomar la decisión técnica y no cometer las mismas fallas mediante un proceso, debido a que se dará en octubre. No llegamos al inicio de la campaña con la urea, pero sí llegará para las siguientes fertilizaciones que también son necesarias, pues no solo es una, sino que la etapa fenológica de la planta demanda realizar entre dos y tres. Consideramos que, con este aporte, vamos a contribuir a reducir el costo de los alimentos”, subrayó.