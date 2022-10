Precio internacional de fletes cayó 60% en septiembre frente al mismo periodo de 2021

El World Container Index elaborado por Drewry cayó diez puntos esta semana, consolidando -de esta manera- la trigésima primera caída semanal consecutiva. La baja alcanzó el 61% al comparar con el mismo marco temporal del año 2021.

Según informó Portal Portuario, el índice compuesto Drewry WCI más reciente de US$ 4.014 por contenedor de 40 pies ahora está en 61% por debajo del peak de US$ 10.377 alcanzado en septiembre de 2021, pero sigue siendo 8% más alto que el promedio de 5 años de US$ 3.714.

El índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de US$ 7.597 por contenedor de 40 pies, que es US$ 3.884 más alto que el promedio de cinco años, según resaltó la consultora británica. El índice compuesto disminuyó 10% a US$ 4.014,10 por contenedor de 40 pies, y es 6% más bajo que en la misma semana de 2021.

Las tarifas de flete en Shanghái – Génova cayeron 19% o US$ 1.203 a US$ 5.216 por FEU. En tanto, las tarifas al contado en Shanghái – Los Ángeles cayeron 13% o US$ 496 a US$ 3.283 por caja de 40 pies.

Asimismo, las tarifas en Shanghái – Róterdam y Shanghái – Nueva York bajaron 10% y 5% a US$ 5.441 y US$ 7.278 por contenedor de 40 pies, respectivamente. Sin embargo, las tarifas de Rotterdam – Nueva York aumentaron 4% o US$ 301 a US$ 7.038 por caja de 40 pies.

Las tasas en Róterdam – Shanghái, Los Ángeles – Shanghái y Nueva York – Róterdam rondaron el nivel de la semana anterior. Drewry espera que el índice disminuya en las próximas semanas.