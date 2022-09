Negocio propio en Gamarra: ¿cuánto cuesta iniciar un emprendimiento en el emporio comercial?

Varios empresarios tienen un negocio propio en Gamarra, el conglomerado comercial textil más grande del Perú. Iniciar un emprendimiento de este rubro no es fácil, sea confeccionando ropa o vendiendo los productos derivados de otros talleres.

Consultada por este medio de comunicación, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que algunos de sus agremiados partieron de capitales mínimos.

“Conocemos a emprendedores que han empezado hasta con S/ 300 o S/ 500. Para empezar, invertir en telas, avíos (insumos que lleva la prenda y no son tela, como cierres, etiquetas, adornos, etc.) y comenzar a producir sus propias prendas”, dijo.

¿Cuánto cuesta iniciar un negocio en Gamarra?

Por su parte, José Luis Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete), precisó también a La República que a setiembre del 2022 se han elevado los costos de producción y alquiler de locales en Gamarra. “En confecciones se necesita unos US$ 10.000 como mínimo” para comenzar, detalló el líder gremial.

El capital requerido para iniciar con una tienda en Gamarra es de unos US$ 10.000 como mínimo. Foto: Juan Ayala/La República

Esta inversión cubre “el local de una tienda pequeña, que vale un promedio de US$ 1.000 (mensuales)”. Asimismo “el armario, mostrador, el tema de la mercadería, costo de personal y mantenimiento del local (...) son los gastos generales”, explicó Muñoz.

El capital requerido en la actualidad para arrancar con un taller de confección en Gamarra sería similar al costo de tener una tienda, sostuvo José Luis Muñoz. “El taller debe tener inversión en maquinaria, local, luz, personal, etc. Sería algo de US$ 10.000 para un tallercito de tres o cuatro máquinas. Comprar la máquina cuesta algo de US$ 1.500 cada una”, indicó.

Esta hipotética pequeña fábrica permitiría confeccionar productos tejidos en punto de algodón, como polos y poleras. También está el rubro de tejido plano para camisas, pantalones y blusas.

¿Cuánto se puede ganar con una tienda de ropa en Gamarra?

Los representantes del gremio textil evitaron brindar montos de retorno esperados tras iniciar un negocio en Gamarra. De acuerdo con Susana Saldaña, todo dependerá de cómo el nuevo negocio impacte en el mercado. Hizo énfasis en que los consumidores del emporio comercial buscan prendas de buena calidad a bajo costo y en línea con las tendencias actuales.

“Ponemos nuestra esperanza en que el esfuerzo logre frutos. No siempre se puede lograr a la primera. No existe el negocio que, a la primera inversión, te hará ganar el doble o el triple y que alguien te lo pueda asegurar. En hacer una empresa, el que te diga: ‘No te preocupes, vas a invertir y con la misma tu dinero se va a duplicar o triplicar’, te está mintiendo”, sostuvo la líder de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Sin embargo, Saldaña consideró que dentro de un año un negocio de este tipo debería ser capaz de sustentar sus propios gastos. Al respecto, José Luis Muñoz añadió que luego de seis meses un emprendedor podría empezar a ver ganancias, de acuerdo a la situación económica y política del país. “En estos momentos, las ventas han caído más de un 50%, están quebrando las micro y pequeñas empresas”, lamentó el presidente de Unete.

La representante empresarial de Gamarra también brindó consejos para una persona que recién se anima a emprender. “Primero, en el negocio hay que invertir. Luego, lograr que cubra sus propios gastos fijos. (Ahí) recién se puede generar ganancias, ir avanzando de a pocos. No hay método seguro, pero sí algunos menos arriesgados, como los que compran prendas listas y las venden en sus propios sectores: amigos, familiares en las redes sociales”, detalló.

Empresarios de Gamarra piden que el Gobierno aplique salvaguardias y aumente aranceles para prendas importadas de Asia. Foto: Juan Ayala/La República

Empresarios de Gamarra marcharán hacia Palacio de Gobierno

Distintos gremios de productores de Gamarra anunciaron una marcha hacia Palacio de Gobierno para este miércoles 5 de octubre. Solicitan al presidente Pedro Castillo un plan de recuperación para las micro y pequeñas empresas (mypes), tanto en el rubro textil como en los demás.

Uno de sus principales pedidos es la aplicación de salvaguardias e incremento de aranceles al 30% para las prendas importadas de Asia, que actualmente tienen la mayor presencial en el mercado nacional. En mayo, Indecopi recomendó al Ejecutivo aplicar dichas restricciones mediante un estudio preliminar.

“Cuando salimos con nuestros productos al mercado, este ya está copado en más del 90% por prendas importadas de China y Bangladesh. No se trata de ser competitivos. No es cierto que la ropa importada es más barata —nadie vende más barato que Gamarra—”, comentó Susana Saldaña.

Otro pedido al Ejecutivo es promocionar crédito con tasas de interés de 5% para su sector, fuertemente golpeado durante la pandemia. Asimismo, solicitan presupuesto para el programa Compas a MYPErú mediante núcleos ejecutores. “Los ministerios no compran directamente a las mypes a pesar de que existe una ley que dice que el 40% el Estado debe comprar a la micro y pequeña empresa”, recalcó.