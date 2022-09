Cobre lastra hasta su nivel más precario en dos meses por alza del dólar y miedos a recesión

Los precios del cobre tocaban mínimos de más de dos meses el miércoles, golpeados por un dólar más fuerte y el aumento de las preocupaciones sobre una probable recesión y una caída de la demanda de metales.

Según informó la agencia Reuters, a las 10.15 GMT (05.15 a. m. del miércoles en Perú), el metal rojo perdía un 0,9%, a US$ 7.288 por tonelada a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME), su nivel más bajo desde el 21 de julio y un 33% menos que el máximo histórico alcanzado en marzo.

El contrato del cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái para octubre bajó un 0,5%, a 60.830 yuanes (US$ 8.414,60) la tonelada.

“La fortaleza del dólar está afectando a todo lo que se valora en dólares”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

El dólar tocaba un nuevo máximo de dos décadas frente a una cesta de seis destacadas divisas, encareciendo a los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras monedas. En tanto, el níquel era el que más caía a tres meses de la LME, con un desplome del 1,9% a US$ 21.450 por tonelada.

En otros metales, el aluminio en la LME bajaba un 0,2%, a US$ 2.109 la tonelada; el zinc cedía un 0,9%, a US$ 2.835; el estaño restaba un 0,6%, a US$ 20.550; y el plomo subía un 1,2%, a US$ 1.770.