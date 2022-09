Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a Perumin: No vamos a mejorar (como país) si no ponemos orden

¿Desde el sector minero perciben que las autoridades locales también ponen trabas, por ejemplo, el Gobierno Regional de Arequipa se ha pronunciado contra la resolución de agua a Quellaveco?

Es simplemente el pretexto para buscar problemas, justo en este momento, viene Perumin, oportunidad de jalar la noticia y hacer escándalo. Quellaveco es uno de los proyectos más modernos del mundo, tiene una buena relación con la población de Moquegua, que se está favoreciendo de tener una segunda mina de gran importancia en su territorio. Solo Cusco también tiene dos grandes minas de cobre. ¿Cuántas tiene Ancash? Antamina, Apurímac solo Las Bambas, Tacna Toquepala. Si se acaban, ¿qué va a pasar con el PBI regional de esas zonas? Antamina solo tiene para 10 años más y construir una mina desde exploración toma 20 años, qué van a hacer. Las Bambas tiene para 17 años con las reservas actuales y no puede explorar, porque ya se metieron los comuneros. Y si se acaba, Las Bambas representa el 72% del PBI Apurímac.

¿Para Uds. quién empuja esta conflictividad?

La pregunta no es quién empuja, porque todo el mundo sabe que eso nace en las comunidades de forma inducida. El tema es qué se hace para prevenir y la respuesta es nada (…).

¿Prevenir los conflictos, solo es rol del Estado o debe intervenir la empresa?

La empresa interviene porque está allí, pero es el Estado el que debe intervenir. Es muy fácil dejar que la gente cometa el delito de interrumpir las carreteras. Hace poco intervinieron la carretera que va a Antapaccay y con eso paran todo el corredor del sur, por un problema menor. Y no es este gobierno nada más, antes era igual. Estamos mal como país y no vamos a mejorar si no ponemos orden.

Otro caso trabado es Tía María, que, a pesar de una serie de campañas informativas, no logra reanudarse.

Si uno ve la situación real, el valle de Tambo no puede exportar sus productos, porque tiene aguas contaminadas de boro y arsénico, que viene de fuentes volcánicas. Sin Tía María y Quellaveco el valle va a seguir contaminado.

Pero una mina (Aruntani) también contribuyó a la contaminación del río. ¿Y eso no abona a la desconfianza que tiene la gente de Tambo?

La realidad es que la contaminación es de boro y arsénico y de las zonas cercanas. Hay minas más arriba que seguramente han hecho algún daño y en ese caso hay que hacer una remediación. Pero una solución también es la represa de Paltuture y lo que hará Quellaveco, que devolverá agua limpia al valle.

¿Las mineras pueden consensuar planes de desarrollo con las autoridades?

Hay que hacer planes de largo plazo. No estamos hablando de 5 años, sino por lo menos en 20 años. Tenemos que asegurarnos que todos los recursos que consigue el país, se usen para el desarrollo.

En Arequipa han salido voces (candidatos) pidiendo nuevos convenios con Cerro Verde. ¿Ahí la minera debería sentarse a conversar o decir que ya contribuye con sus impuestos?

Usted sabe lo que Cerro Verde ha hecho por Arequipa, ahora el río Chili es maravilloso, es un ejemplo para todo el país, no solo el agua se ha limpiado, Cerro Verde sigue haciendo un montón de cosas.