Megapuerto de Chancay: tierras agrícolas se revalorizan y triplican su precio

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó que, gracias a la construcción del megapuerto de Chancay —ubicado en la provincia de Huaral—, los terrenos agrícolas se están revalorizando y alcanzan un precio de US$ 250.000 la hectárea.

“Cuando uno va por esa zona, ve el movimiento de tierras, que es realmente monumental. Empiezan a dinamizarse nuestras tierras agrícolas que costaban US$ 60.000, US$ 70.000. Hoy la hectárea cuesta US$ 250.000. Un valle con mucha capacidad productiva y con minería hacia la parte alta”, precisó Sánchez durante su intervención en el evento Repensar el Turismo, que se desarrolla en el marco de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

El ministro reiteró que la construcción del megapuerto de Chancay es un proyecto emblemático que convertirá a Perú en el hub portuario más importante del Pacífico.

Como se sabe, la edificación de esta obra está a cargo de la empresa china Cosco Shipping y requerirá una inversión total de US$ 3.600 millones. Según el último reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tiene un avance total de 18,89%.

Por su parte, Huaral, también conocida como la capital de la agricultura, se destaca por su producción de fresa, manzana, mandarina, naranja, palta, melocotón, chirimoya, entre otros.

El titular del Mincetur destacó que obras como la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el megapuerto de Chancay se suman a los esfuerzos de impulsar el comercio exterior y reactivar el turismo.

A la fecha, Perú tiene vigente 22 acuerdos comerciales con un total de 56 países, por lo que se ha generado un intercambio comercial mayor a US$ 68.000 millones a julio de este año. China, la Unión Europea y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, según Mincetur.