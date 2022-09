Petróleo WTI cae 5,7% y se ubica a menos de US$ 80 el barril por primera vez desde enero

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirve de referencia para Perú, cerró hoy con una caída del 5,7% y se situó US$ 78,74, por debajo de los US$ 80 el barril por primera vez desde enero.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaron US$ 4,75 con respecto al cierre anterior.

Los inversores están de nuevo preocupados por la amenaza de una recesión global y las subidas de los tipos de interés ejecutadas por diferentes bancos centrales.

El petróleo de referencia estadounidense, que ayer cerró en positivo impulsado por el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, terminó la semana una pérdida acumulada del 7,8%.

El temor a una posible recesión mundial se ha hecho más palpable en los inversores después de que el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subiera los tipos de interés 75 puntos básicos hasta entre el 3 y el 3,25 %, el nivel más alto en los últimos 14 años.

Asimismo, el Banco de Inglaterra subió un día después en 0,50% los tipos de interés en el Reino Unido, hasta el 2,25%, su nivel más alto desde diciembre de 2008.

Los inversores temen que la agresividad de los bancos centrales afecte al gasto de los consumidores, incluyendo los combustibles, y que, a nivel general, lleve a la economía a una recesión.

Los contratos de futuros de gas natural para octubre restaron US$ 0,26 centavos de dólar, hasta US$ 6,82, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes perdieron US$ 0,13, hasta los US$ 2,38 el galón.

Con información de EFE.