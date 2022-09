Día del Shopping 2022: ¿qué centros comerciales participarán y cuáles serán los descuentos?

Con la finalidad de engreír a su clientela e impulsar las ventas de la pequeña y mediana empresa que se vio afectada por la pandemia, este sábado 24 y domingo 25 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Día del Shopping a nivel nacional, en el que centros comerciales y una importante cantidad de marcas ofrecerán grandes ofertas y actividades para el disfrute de la concurrencia.

Bajo esta premisa, en la siguiente nota encontrarás información detallada sobre los centros comerciales participantes, los descuentos y actividades que ofrecerán para estas fechas.

¿Qué centros comerciales participarán en el Día del Shopping?

Para esta edición del Día del Shopping, se anunció la participación de todos los centros comerciales del país y malls de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep) e incluso emprendedores asociados podrán contar con un espacio para que puedan ofrecer sus productos y servicios. Algunos de los establecimientos son:

Arequipa Center

Boulevard de Asia

Balta Strip Shopping

El Quinde

InOutlet

Jockey Plaza

La Rambla

Larcomar

Lima Airport Partners

Mall del Sur

Mallplaza

Mall Aventura

Minka

Megaplaza

Open Plaza

Plaza Norte

Plaza San Miguel

Plaza Lima Sur

Parque Lambramani

Plaza de la Luna

Plaza del Sol

Real Plaza

Vía Mix

YOY Lima Box Park

¿Qué descuentos habrá en el Día del Shopping?

A pocas horas de que se inicie este evento luego de dos años de su última edición, fuentes dedicadas a este rubro señalaron que esperan la presencia de un 7% más de clientes de lo que suelen recibir habitualmente, aplicando estrategias que mejoren la experiencia de las familias y público en general que acuda a dichos establecimientos.

“En esta edición, los visitantes podrán encontrar descuentos de hasta el 60% en diferentes productos. Estamos enfocados en brindar una experiencia distinta de compra, por lo que encontrarán diversas actividades, como sorteos, talleres, juegos para grandes y niños. Queremos que las familias puedan disfrutar al máximo estos dos días”, declaró el presidente de la Accep, Carlos Neuhaus.

Parte del itinerario de actividades y descuentos que se pudo conocer de algunos centros comerciales es el siguiente:

Plaza Norte y Mall del Sur

Además de ofrecer descuentos en tiendas como H&M, Saga Falabella, Ripley, Oechsle, Metro, Tottus, entre otros establecimientos de moda, deportes, tecnología y entretenimiento, que pueden llegar hasta el 70%. Recibirán a sus clientes con un desayuno y llevarán a cabo una serie de actividades como caritas pintadas, danzas típicas, show infantil para los más pequeños de la casa, presentación especial de algunos artistas de música criolla, de salsa y activación con algunas emisoras radiales.

Mall Aventura

Este centro comercial ofrece hasta un 80% de descuento en su sede de Santa Anita, mientras que sus establecimientos en Chiclayo y Arequipa harán lo propio con hasta un 70% en más de 200 marcas, 2x1 en productos seleccionados. Es preciso señalar que las promociones serán en todas las categorías que brinda este mall.

Asimismo, este sábado 24 darán por inaugurado el evento con la presentación del Bryan Arámbulo de “Yo soy” entre las 6 p. m. y 8 p. m. En Arequipa, se exhibirá un show de marinera a cargo de la escuela Lessenia de 4 a 5 de la tarde, y en Chiclayo, de 5 a 6 p. m., se llevará a cabo un espectáculo infantil en la rotonda del primer nivel.

Real Plaza

Este establecimiento ofrecerá descuentos de hasta el 70% en sus 21 locales a nivel nacional y, entre sus actividades para el público, estará el Bingo Real por comprar desde S/ 40 y La Placita del Emprendimiento en las sedes de Real Plaza Salaverry, Centro Cívico, Guardia Civil, Primavera, Villa María del Triunfo, Santa Clara, Puruchuco, Pro, Huánuco y Cusco.

Larcomar

Este conocido recinto comercial se sumará al evento ofreciendo descuentos de hasta el 50% en marcas como Melissa y Bruno Ferrini. También brindarán un 30% de descuento en marcas como Crocs y 20% en Salomon, entre otras promociones.

Megaplaza

Este icónico centro comercial, ubicado en el cono norte, brindará grandes ofertas, entre las que destacan: 4×2 en toda la tienda de Ésika, 3×2 en Maybelline y 3×2 en Cyzone. Sumado a ello, el sábado 24 contará con la participación del Raúl Romero de “Yo soy” de 7 p. m. a 8 p. m. y el Camilo Sesto del mismo programa. Como si fuera poco, también ofrece la opción de ser parte de un sorteo de 10 giftcards de S/ 200 registrándote aquí: https://bit.ly/SortDDSMPI.

Mallplaza

Con locales en Bellavista, Comas, Arequipa y Trujillo, este recinto comercial tendrá ofertas de hasta 70% de descuento en tiendas como Topitop y muchas más. En sus sedes de Comas y Bellavista brindará 2x1 en entradas 2D en Cinemark, y Footloose ofrecerá el segundo par a un sol en productos seleccionados.

Sumado a ello, la sede de Comas presentará la Feria Gamarra Imparable, que contará con 60 micros y pequeñas empresas participantes y se extenderá hasta el 23 de octubre y ofertará jeans, blusas, polos, pijamas, zapatos, ropa deportiva y otros productos de temporada.

Open Plaza

Con sedes en Angamos y Atocongo, este centro comercial ofrecerá diversas actividades como la presentación de Anna Carina Copello, tributo a Vilma Palma e Vampiros, teatro encantado y show infantil con Brenda Carvalho, entre otras. Asimismo, las ofertas estarán a la hora del día con descuentos en diversas categorías como 50% en calzado, moda e infantil, 30% en gastronomía y 70% en accesorios.

Minka

Este complejo comercial iniciará el evento desde el 23 de septiembre con la venta de pasillo y descuentos en su Plaza Outlet, con marcas como H&M, Crepier, Rosen, Topitop, Squeeze, Gzuck y muchas más. En esa misma línea, realizarán el Minka Rock el sábado 24 con tributos de las bandas Dosis Exacta, Los Bluecats y Zeta Rock Band, a agrupaciones como Soda Stereo, The Beatles, éxitos de Pedro Suárez-Vértiz, Mojarras, No sé quién y los No sé cuántos, entre otros. Mientras que el domingo Minka Fest con Backus, cuatro orquestas, además de juegos y premios.

Plaza San Miguel

Este local brindará ofertas de hasta el 60%, incluyendo establecimientos con restaurantes y entretenimientos. Algunas de sus promociones serán descuentos en Bata, Azaleia, Porta, North Star, Pioner, Miniso, Pierre Cardin, Gzuck con 50% en toda la tienda; o Sicurezza, Platanitos, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Now con 30%. Rosen y Crepiero con 40% y Zona Cel con 70%. Asimismo, habrá promociones como 2×1, rebajas en el segundo par y más.

Entre los shows que brindarán el sábado 24, habrá música en vivo con DJ y canciones de rock & roll, estación de caricaturas y torre de tiendas Riva Agüero. Mientras que el domingo 25 contarán con show de saxo, flashmob de Axé Bahía y espectáculo infantil.

Jockey Plaza

Este concurrido complejo comercial contará con grandes ofertas en una variedad de marcas, entre ellas Ésika con 4x2, 30% en Calvin Klein, además ofrecerá sorpresas y premios.

La Rambla

En sus diversas sedes ofrecerá grandes promociones. Por ejemplo, en su local de San Borja brindará hasta un 60% de descuento en marcas como: Bata, Crocs, Porta, Calvin Klein, Crepier y Colloky. Mientras que en el de la avenida Brasil habrá ofertas con Pioner, Belle Joyería, Calimod, Coolbox, Ripley y Aruma.

Además, ofrecerá caritas pintadas, cuentacuentos, show de magia, de Coney, globoflexia, de La Casa Madrigal, comparsas de moda.

El sábado 24, en la sede San Borja, habrá clases de maquillaje con Maybelline, de 5 p. m. a 6 p. m., seguido del show “Los Rollos de Katia Palma”, con las vivencias y anécdotas divertidas ocurridas a lo largo de la vida de la actriz. Mientras que en su local de la avenida Brasil, el espectáculo de Katia Palma será de 5 p. m a 6 p. m., y el domingo 25 habrá taller de maquillaje.

Plaza Lima Sur

Este centro comercial en el distrito de Chorrillos se unirá al Día del Shopping y, además de grandes ofertas, ofrecerá comparsas, DJ, caricaturas, toma de fotos, flashmob, show infantil y música en vivo.