BBVA y Falabella cobrarán nuevas comisiones: ¿por qué los bancos están cambiando sus condiciones?

Recientemente, el banco BBVA informó que desde el 30 de noviembre se empezará a cobrar una nueva comisión por mantenimiento que alcanza incluso a la cuenta independencia, que era la única que no debitaba este tipo de monto adicional. La entidad financiera ha señalado que este cobro de S/ 10 se aplicará si se mantiene un saldo promedio menor a S/ 100 o US$ 30, que debe ser el promedio mensual y no es el que se tiene en la cuenta el último día. De esta forma, el BBVA ya no tiene ninguna opción de cuenta que esté libre de pagos por mantenimiento.

A su vez, el Banco Falabella también anunció que desde noviembre los usuarios de tarjetas CMR deberán pagar una comisión de S/ 2,90 por cancelar sus deudas con tarjetas débito de otros bancos, entre otros cambios en sus políticas de servicio. Por ello, surge la duda de qué puede haber llevado a estos bancos a modificar sus condiciones de servicio y qué estipula la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP) sobre las comisiones que tienen permitido y prohibido cobrar las entidades financieras en el Perú.

¿Por qué los bancos han empezado a cobrar comisiones?

Arturo García, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, comentó que esto podría deberse principalmente a que los bancos tienen como objetivo promover que los clientes destinen mayores fondos en promedio en sus cuentas de ahorro.

“Las entidades financieras son intermediarios financieros que captan y colocan, entonces buscan captar recursos vía depósitos públicos. Estos son la principal fuente de financiamiento de este tipo de actividades: entre 60% y 70% del total de financiamiento de fondeo son estos depósitos porque son la fuente de recursos de menor costo. Lo que esperan es promover que los clientes destinen mayores fondos en promedio en cuentas de ahorro y también tengamos en cuenta que hay gastos operativos y mantener cuentas con saldos promedio bajísimos no es muy rentable”, indicó el especialista a La República.

No obstante, si bien el BBVA sí está facultado —según las normas de la SBS— para agregar estos montos por mantenimiento y dejar de tener cuentas libres de este cobro adicional, esto puede motivar a que otras entidades financieras se sumen y cambien sus políticas de comisiones. Este escenario llevaría a los clientes a tener cada vez menos opciones de entidades financieras que tengan cuentas de ahorro libres de comisiones.

“Definitivamente, esto va a hacer que las demás entidades revisen su política de no cobrar. Muchas la tienen para motivar a que las personas abran estas cuentas, pero está en la balanza entre si cobro comisiones para que los clientes abran más cuentas, o si cobro para hacer que los que tienen cuentas tengan mayores fondos en depósitos”, señaló García al ser consultado sobre esta posibilidad.

¿Qué indica la SBS sobre las comisiones permitidas y prohibidas para los bancos?

El “Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones” aprobado en el 2017 por la SBS especifica las comisiones que las entidades tienen prohibido cobrar. Son las siguientes:

Si tienes un depósito, el banco no puede cobrarte comisión o gasto por:

Mantenimiento o administración de cuentas inactivas.

Devolución de un cheque mal girado o sin fondos, cuando se trate de cheques de la misma empresa.

Remisión de depósitos al Fondo de Seguro de Depósitos.

Envío de estados de cuenta por medios electrónicos.

Cargos en general, cuando la apertura de la cuenta se establezca como requisito para realizar cargos relativos al pago de algún crédito.

En empresas bancarias, cargos interplaza por retiro de dinero en efectivo, a través de un cajero automático del propio banco o en ventanillas de atención en una localidad distinta a la ciudad donde se abrió la cuenta bancaria.

Si tienes una tarjeta de crédito o un préstamo, está prohibido hacer cobros por:

La evaluación crediticia que realiza la empresa antes de otorgarte un crédito o una tarjeta de crédito, incluida la consulta a la central de riesgos.

Envío de estados de cuenta por medios electrónicos.

Realizar pagos anticipados totales o parciales, o adelantos de cuotas de tu crédito.

La emisión y entrega de la primera constancia de no adeudo, una vez que se canceló la totalidad del crédito. En el caso de tarjetas de crédito, cuando se cancela la deuda total y se resuelve el contrato, la primera constancia de no adeudo siempre es gratuita.

Emisión y entrega de la constancia de situación crediticia, cuando la entidad financiera hubiera reportado por error al deudor ante la Central de Riesgos SBS.

Las gestiones de cobranza mediante llamadas telefónicas, cartas o visitas al domicilio, cartas notariales, o cualquier otra modalidad.

Cargos distintos al interés moratorio, por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento, tales como la penalidad, entre otros.

Cargos por evaluación, administración y/o gestión de póliza endosada, en el caso del seguro de desgravamen que sea condición para contratar un producto crediticio.

Acceso y gestiones asociadas al tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos, en el marco de una declaratoria de estado de emergencia.

Si tienes una tarjeta de crédito, las entidades financieras no pueden cobrarte por:

La disposición de efectivo de tu tarjeta de crédito.

Excederte en el límite máximo de la línea de tu tarjeta de crédito.

El mantenimiento o la administración de tu crédito bajo el sistema revolvente.

Si tienes préstamos, no está permitido hacer cobros por:

El desembolso del monto prestado.

Gestiones asociadas a la evaluación, constitución y administración de garantías en aquellos créditos condicionados a su constitución. Por ejemplo: hipotecario, vehicular, pignoraticio, entre otros.

La emisión del documento (cláusula adicional, minuta, etc.) necesaria para el levantamiento de una garantía (hipoteca o garantía mobiliaria). Solo deberás pagar los gastos por servicios notariales y registrales.

Para los clientes y público en general, las entidades financieras no pueden cobrar por: