Walter Borja: “Éxito del plan de reactivación permitiría evaluar alza de pensiones”

El jefe de la ONP, Walter Borja, hace un balance de la entidad y responde a las demandas de los afiliados por un aumento de la pensión mínima, a las propuestas del Congreso para dar un nuevo Bono de Reconocimiento, entre otros aspectos.

— ¿Qué mejoras se han realizado en el último año?

— Hemos logrado avances que pueden mejorar nuestros indicadores en relación a la atención de nuestros asegurados y pensionistas, como la implementación y pago de pensiones proporcionales, que es un hito importante porque recoge una demanda largamente postergada de los afiliados que, habiendo aportado menos de 20 años, no accedían a pensión. Desde noviembre empezamos a pagar a pensionistas con 10 y 15 años de aportes, y a la fecha podemos alcanzar con este beneficio a cerca de 18.000 personas al cierre del mes de agosto, casi la tercera parte es de Lima y dos tercios del interior del país. También ha habido beneficios como préstamos previsionales, jubilación adelantada, medidas que han logrado extender la cobertura de protección que nuestros pensionistas necesitan.

— ¿Y cuántas solicitudes pensiones proporcionales pendientes hay en camino?

— Hay cerca de 14.000 solicitudes pendientes de resolver, pero que están siendo atendidos con pensiones provisionales.

— En esa línea, a nivel general, ¿cuántas pensiones provisionales a 30 días están vigentes actualmente?

— Tenemos 32.800 pensiones provisionales otorgadas en marzo a julio de este año.

— ¿En cuánto se incrementaron las solicitudes de pensiones por pandemia?

— Las cifras triplican nuestras demandas de atención hoy en día respecto a la prepandemia, ya que antes llegábamos a 3.000 o 4.000 solicitudes mensuales y hoy estamos bordeando las 11.000 (...) Son cerca de 43.000 pensionistas fallecidos y más de 23.000 aportantes que estaban con la capacidad de pedir pensión. El incremento ha sido importante por pensiones de sobrevivencia, orfandad, viudez y jubilación adelantada.

— ¿Se contempla dar un nuevo bono para los actuales pensionistas como se dio en los últimos 2 años de pandemia?

— No, no está contemplado en la propuesta de la ley de presupuesto del otro año.

— Se está impulsando desde el Congreso un nuevo Bono de Reconocimiento, ¿cuál es la postura de la ONP?

— Nos invitaron al Congreso para presentar nuestra opinión sobre proyectos de ley que buscan que se entregue un nuevo Bono de Reconocimiento a los afiliados que han migrado de la ONP a las AFP desde el 2001 en adelante, y nosotros hemos hecho llegar la opinión sectorial que el MEF envió por escrito a la Comisión de Economía, y nos ratificamos que no son viables por el impacto económico que esto genera. No dudo que ha habido personas que en los últimos años se han pasado de la ONP a la AFP y que ellos podrían merecer algún nivel de resarcimiento, pero el camino no son los Bonos de Reconocimiento a cargo de la ONP porque no tenemos ese mandato y porque el impacto económico que eso podría causar en el Sistema Nacional de Pensiones afecta la sostenibilidad.

— ¿Cuántas personas se han trasladado de la ONP a la AFP después del 2001?

— No tenemos esa cifra en el momento, en todo caso eso debería ser motivo del análisis técnico que los PL debieran hacer para ver cómo atienden a ese grupo de la población.

— ¿Entonces qué proponen para compensar a estos afiliados que al traspasarse perdieron sus aportes?

— En realidad, no está en nuestro mandato institucional, somos una entidad especializada adscrita al MEF encargada de la administración del SNP. No está en nuestro mandato ese aspecto, mal haría decir que tenemos una propuesta.

— La anterior gestión del MTPE tanteó la posibilidad de presentar una propuesta de aumento de pensión mínima, ¿cuál es la postura de la ONP?

— Hay una posición sectorial que ha hecho conocer el ministro de Economía, y que estamos a la espera de que el plan de reactivación Impulso Perú, y todas las medidas que tengan que ver con la mejora de la economía permitan evaluar la posibilidad de ese incremento. Nosotros como entidad técnica estamos llanos a brindar todo el soporte para que haya un respaldo y un sustento técnico que permita ello.

— ¿Es decir, en caso tenga éxito el plan de reactivación, se contemplaría un alza de la pensión mínima a corto plazo?

— Nosotros ratificamos lo vertido por el ministro de Economía.

— ¿Hay otras alternativas que puedan surgir mientras se ve estos resultados del plan?

— Nosotros tratamos de optimizar nuestros procesos para dar la mejor atención posible, pero estos aspectos no están en la discrecionalidad y decisión inmediata de la entidad.

— ¿Cuántos jubilados reciben pensión mínima?

— Hay 650.000 pensionistas, y alrededor de las dos terceras partes están con pensiones cercanas a las mínimas.