BBVA: ¿desde cuándo y en qué casos cobrará S/ 10 por mantenimiento de cuentas de ahorro?

El BBVA comunicó sobre nuevos cambios que realizarán a sus cuentas de ahorro. Entre estos, el banco informó que todas las cuentas de la entidad empezarán a cobrar un monto de S/ 10 por mantenimiento mensual, si es que no cumplen con ciertos requisitos. Este monto se aplicará incluso en tipos de cuenta en las que antes no se cobraba ningún tipo de comisión, como la Cuenta Independencia.

¿Desde cuándo cobrará mantenimiento en BBVA?

El cobro del S/ 10 por mantenimiento mensual estará vigente desde el 30 de noviembre.

¿En qué casos se cobrará por mantenimiento?

El nuevo tipo de cobro por mantenimiento mensual que regirá a fines de noviembre para los diferentes tipos de cuenta se detalla en el siguiente cuadro.

Independencia BBVA Ganadora Cuenta corriente persona natural Vip wellness Sueldo Saldo promedio a partir de S/ 100 o US$ 30: gratis



Saldos menores a lo indicado: se cobra S/ 10 o US$ 3,30 Saldo promedio a partir de S/ 1.500 o US$ 500: gratis

Saldos menores: S/ 8 o US$ 3 Se cobra S/ 10 o US$ 3,3 Saldo promedio a partir de S/ 10.000 o US$ 3,000: gratis.

Saldos menores: S/10 o US$ 3,3 Si no recibes tu sueldo por dos meses consecutivos: S/ 10 o US$ 3,30

Los usuarios solo tendrán que pagar estas comisiones si no mantienen un saldo mínimo promedio de S/ 100 o US$ 30. El saldo mínimo promedio, como su nombre lo explica, es el promedio mensual que se tuvo durante todo el mes. No se debe confundir con el saldo que se tiene en la cuenta el último día del mes.

Recuerda también que si no estás de acuerdo con estas nuevas condiciones, tienes el derecho de terminar tu relación contractual con el banco, dentro del plazo de 45 días calendario desde la recepción de la comunicación del BBVA.

Nuevos cambios en las transferencias interbancarias

Otro de los cambios que informó el BBVA es que las transferencias interbancarias de los clientes que reciben su sueldo al BBVA serán gratis por medio de la Banca por Internet o App, pero para el resto de cuentas sí les cobrarán comisión. Estas se detallan en el siguiente cuadro:

Tipo Banca por internet o App

Si recibes tu sueldo Banca por internet o App

Si no recibes tu sueldo Presencial

Si recibes o no tu sueldo Por horarios Gratis S/ 2,8 o US $1,01 S/ 4,8 o US$ 1,63 Inmediata Gratis S/ 5,8 o US$ 2,01 S/ 7,8 o US$ 2,71

¿Qué comisiones no pueden cobrarte las entidades financieras?

Según la SBS, las entidades financieras están prohibidas de cobrarle al público en general o a sus clientes por los siguientes servicios:

Por la recepción o gestión de billetes y monedas (ya sea por conteo, centralización, verificación, u otros conceptos similares) al realizar cualquier operación financiera.

Por la tramitación de un reclamo.

Por brindar asesoría financiera vinculada con la oferta, comercialización o ejecución de un contrato de productos o servicios financieros.

Añadido a esto, si los usuarios tienen tarjeta de crédito, los bancos no pueden cobrarte comisión o gasto en los siguientes casos: