Dólar cierra la jornada con ligero retroceso y se cotiza en S/ 3,8800, hoy viernes 16 de setiembre

El precio del dólar cerró a la baja la jornada de este viernes 16 de setiembre y se ubicó en S/ 3,8800. De esta manera, retrocedió 0,13% en comparación al cierre de la víspera, cuando llegó a S/ 3,8850, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense cotizaba a la 1.50 p. m. en S/ 3,87 la compra y S/ 3,90 la venta. En tanto, en el mercado bancario, se ubicaba en S/ 3,80 la compra y S/ 3,98 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

De acuerdo a Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, en el mercado se negociaron US$ 153 millones a un precio promedio de S/ 3,8784. No hubo intervención por parte del BCRP. Durante la jornada, la demanda estuvo impulsada por no residentes y el flujo de oferta por corporativos.

Las monedas de América Latina continuaban depreciándose frente a un dólar más fuerte, el DXY cotizaba al cierre de mercado 109.49 (+0,04%).

“A nivel internacional, el dólar estaba tocando niveles máximos, debido a las expectativas de que la Reserva Federal (FED) tenga que subir más la tasa de interés para controlar la inflación. El euro subía un 0,05%, mientras que la libra esterlina caía 0,03%,” detalló Asencios.