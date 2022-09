Precio de la papa sube más de 100% respecto al 2019: ¿a qué se debe este incremento?

La inflación está reduciéndose, debido a que pasó de 9,3% en julio a 8,8% en agosto, según el último informe sobre variaciones del precio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, la inflación de alimentos y bebidas ha tenido una caída muy leve al pasar de 13,9% a 13,3%; sin embargo, esa ligera mejora no se ve en todos los productos que consumen los peruanos como la papa, que ha seguido subiendo.

En detalle, los precios de la papa amarilla y la papa huayro en Lima Metropolitana aumentaron de julio a agosto en 16,6% y 8,8%, respectivamente. Respecto a los precios promedios del 2019, el valor de la papa amarilla, la papa blanca y la papa huayro aumentaron en 114%, 57% y 166%. En el caso de la papa amarilla, solo en el último mes, su precio ha subido 8% y la papa huayro en 30%.

Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señala que una de las principales razones que explica el aumento del precio de la papa es el elevado valor de la urea, que representa casi el 40% de los fertilizantes que se usan en el Perú.

“Si bien el precio internacional de la urea ha venido bajando, todavía se encuentra por encima de sus niveles del 2019. En abril, estaba cotizando en aproximadamente US$ 925 y, en agosto, bajó hasta US$ 591. Sin embargo, entre los años 2016 y 2019 su precio estaba entre US$ 200 y US$ 300″, indica Muñoz Nájar.

En ese sentido, la economista sostiene que el problema radica en que si la urea está más cara, los productores agropecuarios empezarán a utilizar cada vez menos de este fertilizante o, de facto, no van a comprar urea.

“Esto termina afectando directamente la producción de alimentos en el país. Veamos, por ejemplo, el caso de la papa blanca. Al 2019, según el INEI, casi el 68% de los productores de papa blanca usaba urea para sus cultivos. Y, si comparamos aquellos productores que no usan urea con aquellos que sí, vemos que la productividad del cultivo aumenta hasta en un 40%”, detalla la especialista.

Precio promedio en Lima Metropolitana (en soles/según variedad)

Debido a dicha coyuntura, REDES precisa que cada vez hay menos papa disponible en el mercado peruano. “Los precios de los bienes agrícolas como la papa son estacionales, en septiembre suele subir el precio de la papa, pero este año el incremento es aún mayor que en septiembre de 2019, 2020 y 2021; ese es el efecto de la urea más cara así como otros costos, como el transporte, que también se han elevado” , subrayó Muñoz Nájar.

Precio promedio por tipo de variedad en el mes de septiembre en Lima Metropolitana (en soles)