Minem: inversión minera acumulada en exploración anotó más de US$ 226 millones en julio

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó que la inversión minera acumulada en exploración ascendió en julio a más de US$ 226 millones, lo que significó un aumento de 39,4% respecto a lo registrado en similar periodo del año anterior (US$ 162 millones).

“Este comportamiento ratifica que el rubro es el eslabón más importante de la actividad minera en el país, pues permite descubrir nuevos yacimientos y extiende la vida útil de las minas que se encuentran en operación, además de contribuir en la captación de grandes inversiones para dinamizar la economía nacional y mantener la tradición minera del Perú a nivel mundial”, remarcó a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo a cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM), solo en julio de 2022 la inversión en exploración fue de US$ 37 millones, lo que comprende un crecimiento de 44,5% frente a lo obtenido en julio de 2021, cuando se registraron US$ 26 millones.

PUEDES VER Inversión para Yanacocha Sulfuros se posterga al 2024

Estos resultados obedecen a la mayor inversión ejecutada por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (+64,2%) en su proyecto “San Gabriel”, Compañía Minera Poderosa S.A. (+60,6%) en sus Unidades Económicas Administrativas “La Poderosa de Trujillo” y “Libertad”; así como el inicio de las actividades de exploración en este año del titular Jinzhao Mining Perú S.A. en su proyecto “Pampa de Pongo”.

De esta manera, los titulares mineros con mayor participación de inversión en el rubro al mes de julio fueron: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en primer lugar, con el 16,4% de participación; en segunda posición, Compañía Minera Poderosa S.A. con 9,1%, y en tercer lugar Jinzhao Mining Perú S.A. con 8%.

En lo que respecta a la inversión minera ejecutada en el rubro Exploración en cuanto a regiones, La Libertad se posicionó en primer lugar, con US$ 43 millones ejecutados; seguido por Arequipa, con US$ 39 millones, y Lima, con US$ 30 millones. Las tres regiones representan en conjunto el 49,2% de la inversión total en exploración.