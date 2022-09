Gloria: gremios denuncian que empresa busca derogar la modificación al reglamento de la leche

La empresa Leche Gloria SA presentó una demanda de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) el 20 de abril de 2022, para solicitar que no se le aplique lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 004-2022-Midagri, que modifica el reglamento de la leche y productos lácteos. La norma dispone que la leche evaporada debe ser elaborada con leche fresca, de usarse leche en polvo el producto debería ser llamado mezcla láctea.

En paralelo, la empresa también ha presentado una medida cautelar con la que solicita que se le permita seguir utilizando el insumo en polvo y etiquetarlo como “leche evaporada” para su venta comercial, aunque el Poder Judicial lo ha declarado improcedente, la empresa ha apelado.

Con respecto a la demanda, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Perú) y la Asociación Nacional de Mujeres del Vaso de Leche (ANMVL) manifestaron a este diario que consideran que la industria láctea tiene como finalidad derogar la norma.

“Lo que nosotros vemos aquí es una desesperación de ellos de seguir vendiendo la mezcla láctea,” afirmó Nivia Vargas, presidenta de Agalap. Agregó que los argumentos que presenta la empresa para sostener su demanda son falsos.

La República accedió al documento de más de 130 páginas que sostienen la demanda de la empresa, en el que se indican que el decreto supremo fue impulsado y promovido por Oscar Zea, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, quien previamente fue presidente de la Asociación Brown Swiss del Perú, para favorecer económicamente a los ganaderos.

“Argumentan que utilizan la leche en polvo porque no hay leche (fresca) en el Perú, que la norma es anticonstitucional, que beneficia al exministro Óscar Zea y eso es falso. El exministro no es ganadero. Él se dedica a vender semen de Brown Swiss a los ganaderos, ese es su negocio, no produce leche,” afirma Vargas.

Por su parte, Silvia Pareja, presidenta de la ANMVL, calificó la demanda como abusiva e impropia, y exigen que en el programa de Vaso de Leche se distribuya leche y no mezclas lácteas, harinas y/o cereales.

“Es impropia, atropelladora, abusiva, mezquina y solamente vela por los intereses comerciales y económicos, y no están pensando en ningún momento en la niñez ni en lo que debe consumir el ser humano,” enfatizó Pareja.

¿Cuál es el objetivo del Decreto Supremo N.º 004-2022-Midagri?

La empresa también señala que se han utilizado criterios técnicos “desfasados” para emitir esta norma; sin embargo, la exdecana del Colegio de Nutricionistas y miembro del Colectivo Nacional de Nutricionistas Peruanos, Saby Mauricio, afirma que, por el contrario, con esta modificación se actualiza el producto según la necesidad de la población peruana.

Mauricio explica que hace 10 años teníamos problemas de desnutrición aguda, a los niños se les podía ver las costillas y presentaban el abdomen inflamado (marasmo y kwashiorkor), debido a la falta proteica, falta de peso y porque no se alimentaban bien o no comían; por ello, lo que se buscaba era que los niños ganen peso, de esta manera era más adecuado que la leche tenga más grasa que proteínas.

“Los problemas nutricionales que tenemos hoy en el país, no son los mismos que teníamos hace 10 años. La leche que se venderá (por la modificación del reglamento) tendrá menos grasa y más proteína, antes teníamos que engordar a los niños, pero ya vencimos la desnutrición aguda, ya no tenemos estos casos. Hoy nuestro problema es la desnutrición crónica, anemia y obesidad, los personas crecemos hasta los 18 años y el nutriente que permite crecer de manera adecuada es la proteína y no la grasa,” precisó la especialista.

La presidenta de Agalep también recuerda que la norma no impide que las empresas comercialicen el producto a base de leche en polvo, que es otra de las afirmaciones de la empresa, sino que el etiquetado en ese caso debería ser mezcla láctea. “Lo que queremos es que ellos se sinceren. Nadie les está prohibiendo que vendan la mezcla láctea”.

En esa misma línea, Mauricio opinó que lo que busca finalmente la norma es proteger el derecho del consumidor de estar bien informado sobre el producto que adquiere y consume.

Cabe precisar que la demanda será expuesta y resuelta el 16 de noviembre por la Corte Superior de Justicia de Lima; en tanto, la empresa ha manifestado que acatará la norma mientras esté vigente “para lo cual viene adoptando las medidas de adecuación correspondientes”.