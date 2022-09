Petroperú: Junta General de Accionistas aprobó los estados financieros auditados del 2021

Este miércoles, la Junta General de Accionistas de Petroperú aprobó los estados financieros del 2021 auditados por PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Vale enfatizar que PwC entregó el último viernes 9 de septiembre el informe corto de la auditoría externa realizada a las finanzas de la petrolera estatal, la cual obtuvo un dictamen favorable.

Según el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, significa un paso trascendental para recuperar la confianza de los inversores.

De acuerdo con el documento publicado en los hechos de importancia de la Superintendencia del Mercado de Valores, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Petroperú al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Asimismo, Petroperú no tiene riesgos significativos de liquidez, ya que los flujos de efectivo de sus operaciones le permiten mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones.

En ese sentido, la firma estatal mantiene líneas de crédito revolventes de corto plazo otorgadas por bancos locales y extranjeros hasta por US$ 2 millones 955.750, de los cuales US$ 1 millón 880.735 se encuentran disponibles, monto suficiente para atender sus operaciones de compra en el territorio nacional y en mercados del exterior y otras obligaciones vinculadas al capital de trabajo. Dichas líneas de crédito no tienen exigencias de costos de mantenimiento ni exigen colaterales.