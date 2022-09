Bono alimentario 2022: ¿Hay un link para saber si soy beneficiario del subsidio de S/ 270?

El bono alimentario, subsidio a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que busca brindar apoyo económico a los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema ante el aumento de los costos en los alimentos, empezó a entregarse a mediados de agosto de este año a los beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo.

Lo que sigue es la entrega del bono alimentario 2022 para aquellas personas que no son parte de algún programa, pero que debido a su situación de vulnerabilidad recibirán el subsidio de S/ 270. Si bien el último jueves 8 de septiembre se publicó el reglamento para el pago del apoyo monetario, aún no se ha habilitado el link de acceso para que los ciudadanos revisen si son o no beneficiarios. El Midis calcula que este apoyo alcanzará a 6,5 millones de usuarios.

¿Cuándo se habilitará el link para verificar si soy beneficiario?

Tras reglamentar el pago del bono alimentario 2022, el 8 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tiene un plazo máximo de 10 días para publicar el padrón de beneficiarios y habilitar un link oficial para que los ciudadanos comprueben con su DNI si recibirán el subsidio de S/ 270.

De esta forma, aún no se encuentra habilitada la plataforma, pero se espera que en los próximos días el Midis dé a conocer la web y link oficial para consultar.

¿Cuáles son los 5 requisitos para acceder al bono alimentario de S/ 270?

Según precisó el Midis, los beneficiarios del bono alimentario 2022 tendrán que cumplir estos cinco requisitos: