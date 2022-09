Dólar cierra la jornada al alza y se cotiza en S/ 3,8850 hoy, martes 13 de setiembre

El precio del dólar cerró la sesión de este martes 13 de setiembre al alza, y se situó en S/ 3,8850, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Así, se ve un incremento de 0,70% con respecto al cierre del lunes, cuando se cotizó en S/ 3,8580.

A la 1.50 p. m., el billete verde en el mercado paralelo cotizaba a S/ 3,86 la compra y S/ 3,89 la venta. Por su parte, en el mercado bancario se compraba a S/ 3,789 y vendía a S/ 3,969 en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

De esta manera, en lo que val del año, la divisa acumula un retroceso de 2,66%.

De acuerdo a Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB , durante las primeras horas el flujo de oferta provino por parte de bancos locales, para cerrar con fuerte flujo de demanda por no residentes. En el mercado se negociaron US$ 315 millones a un precio promedio de S/ 3,8593. No hubo intervención por parte del BCRP.

Las monedas de América Latina se depreciaron durante la jornada.

“A nivel internacional, se publicaron los datos de inflación al consumo de agosto, que fueron superiores a lo esperado por el mercado, y sugirieron que la FED puede tener un tono más agresivo al momento de subir las tasas de interés impulsando al DXY cotizando al cierre 109.71 (+1.27%),” comentó Asencios.