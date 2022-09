Flete internacional ya cuesta la mitad de lo que hace un año: 28 semanas seguidas a la baja

El costo de los fletes marítimos en todo el mundo sigue en franco descenso y ya cuestan la mitad de lo que hace un año, cuando los últimos rezagos de la reactivación postpandemia impulsaban los precios a más de US$ 10.000 por contenedor de 40 pies.

De acuerdo al Drewry World Container Index (Índice mundial de contenedores de Drewry, por su traducción al español), el precio de transporte de contenedores a nivel global lastró 5% para esta semana, con lo que anota su vigésima octava caída semanal consecutiva.

El marcador internacional muestra que la cotización de transporte de contenedores de 40 pies al 8 de septiembre de 2022 (se actualiza semanalmente) llegó hasta los US$ 5.379, un promedio 48% menor a los US$ 10.377 anotados hace un año, en septiembre de 2021.

No obstante, el costo de US$ 5.379 está todavía 46% por encima de la media en los últimos cinco años, que no pasa de los US$ 3.679. Por su parte, el índice compuesto promedio en lo que va del 2022 es de US$ 7.858.

“Las tasas para la conexión Los Ángeles–Shanghái y Nueva York–Róterdam rondaron el nivel de la semana anterior y, en ese contexto, Drewry espera que el índice disminuya en las próximas semanas”, señala la consultora.

En el desagregado, las tarifas de flete en Shanghái–Los Ángeles cayeron un 14%; las de Róterdam-Shanghái, un 9%; las de Shanghái–Nueva York, un 4%; y las de Shanghái–Génova, un 1%.

Drewry es una consultora independiente que brinda servicios de investigación para la industria marítima y de envío. Emplea a más de 100 profesionales en una red internacional de oficinas en Londres, Delhi, Singapur y Shanghái.