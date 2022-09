Conoce cómo cuidar tus finanzas personales en los últimos meses del año

Diferentes expertos han afirmado, en las últimas semanas, que ven un potencial escenario de desaceleración económica. Bajo este contexto desafiante, ¿cómo podemos cuidar de nuestro bolsillo? Los especialistas de Experian brindan cuatro recomendaciones claves para fortalecer tu economía de cara al segundo semestre del año.

1. Reduce los ‘gastos hormiga’

Se denomina ‘gastos hormiga’ a pequeños consumos que no siempre son necesarios y que, aunque en principio no parecen afectar significativamente las finanzas, luego puede tener una incidencia económica importante en el fondo total del mes, muchas veces incluso sobrepasando el monto que teníamos previsto. Se recomienda que estos no representen más del 5% de su presupuesto mensual.

2. Organiza tus compras de la canasta familiar

Algunos alimentos, insumos y bebidas presentan un incremento en sus costos de forma significativa; por ello, es importante estar atento a las ofertas y qué productos entran a la temporada de mayor producción y pueden estar más cómodos para aprovechar la oportunidad.

Una sugerencia útil es crear un listado de alimentos que sí o sí son parte de nuestra canasta básica familiar y, con base en ello, ir calculando un presupuesto mensual, con un margen extra, que nos permita abastecernos de lo que necesitamos en casa.

3. Empieza a generar un fondo de emergencia

Adelantarnos a los imprevistos puede ayudar a que nuestra economía no se vea afectada ante la aparición de uno. Experian recomienda que, poco a poco, se empiece a construir un fondo de emergencia que te permita afrontar una situación desfavorable, sin correr riesgo de quedar endeudado, accediendo a mayores compromisos financieros que, por el momento, no es posible afrontar.

Para empezar con este, es necesario primero calcular cuáles son tus gastos mensuales y definir cuánto te es posible destinar al ahorro.

4. Prioriza el pago de deudas pendientes

Cumplir con tus obligaciones de pago debe ser una prioridad, dado que los atrasos en estos generan mayores intereses, y ello, a su vez, puede originar un efecto de bola de nieve contra tus ingresos. Para eso es clave ser ordenado y tener claridad sobre las fechas límites.

El reporte de crédito es una herramienta que permite a los usuarios verificar si tienen compromisos pendientes de pago en lo que puedan estar atrasándose, de modo que revisarlo de forma mensual puede ayudar a ordenarnos con nuestras obligaciones financieras asumidas.

Toma en cuenta estas cuatro recomendaciones y empieza a planificar para evitar situaciones que puedan afectar tu economía durante el segundo semestre del año.