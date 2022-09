Chavimochic: renunciante ministro de Agricultura demoraba firma de adenda, dice Ñique

El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), ubicado en la región La Libertad, Edilberto Ñique Alarcón, criticó al renunciante ministro de Agricultura, Andrés Alencastre Calderón, de quien dijo que retrasaba la firma de la cláusula adicional pese a la celeridad que el Ejecutivo le había exigido.

“La solicitud de ampliación de plazo ante el tribunal arbitral para firma de la adenda se tenía desde hace 10 días en la carpeta del ministro; sin embargo, no se firmaba a pesar de las instrucciones del presidente Pedro Castillo de que esa adenda debería haberse firmado en agosto. Ha habido un período de estancamiento que no se entendía por qué. Ahora vemos que era la actitud del ministro, que no sintonizaba con la voluntad política del presidente”, consideró Ñique.

Edilberto Ñique confía en que se agilice rúbrica de adenda. Foto: La República Norte

Sin embargo, el funcionario indicó que la renuncia de Alencastre se ha dado en un momento en que, felizmente, ya se tiene una ley aprobada y promulgada tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. “Además, el ministro firmó la solicitud conjuntamente con el concesionario al tribunal arbitral para la ampliación de plazo de la adenda. Está garantizado que la adenda continúa su proceso de perfeccionamiento para reiniciar las obras en Palo Redondo”, puntualizó.

Edilberto Ñique expresó que una vez emitida la ley para el reinicio de obras en Chavimochic, que ha sido promulgada recientemente, el trabajo que están haciendo es la adecuación de la cláusula adicional, que ya había sido elaborada, a los nuevos términos que la norma exige.