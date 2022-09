Precio del dólar cierra a la baja y cae a S/ 3,8580 este lunes 12 de setiembre

El precio del dólar cerró a la baja la jornada de este lunes de 12 setiembre del 2022 y se ubicó en S/ 3,8580. De esta manera, retrocedió 0,69% frente al cierre del viernes, cuando cotizó en S/ 3,8850, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, a las 2.00 p. m., la divisa estadounidense en el mercado paralelo se situaba en S/ 3,840 la compra y S/ 3,870 la venta. Mientras que en el mercado bancario se compraba en S/ 3,7585 y se vendía en S/ 3,9585 en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

Durante la jornada, la demanda provino por no residentes, mientras que la oferta por corporativos. De esta manera, en el mercado se negociaron US$ 174 millones a una tasa promedio de S/ 3,8513, y no hubo intervención por parte del BCRP, ya que el sol ganaba terreno frente a un dólar más débil, indicó Asvim Asencios, Trader de Divisas de Renta4 SAB.

En tanto, las monedas de LATAM cotizaban mixtas y el USD Índex cotizaba en 108,35 al cierre de mercado.

“A nivel internacional, el dólar cae a su nivel más bajo alrededor de dos semanas, ya que los inversores están a la espera sobre los datos de inflación de EE. UU y porque los bancos centrales de otros países están muy agresivos”, comentó Asencios.