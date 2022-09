Petróleo WTI repunta y anota máximos de 5 días sobre los US$ 87 por barril

Los precios del petróleo del West Texas Intermediate (WTI), referente para la región, siguen con tendencia al alza en torno al 1%, con una recuperación que lo aleja de los mínimos de varios meses, cuando cayó la semana pasada.

De esta forma, el barril referencial de Estados Unidos inició su carrera sobre la base de los US$ 85 y llegó hasta los US$ 87,72, su mejor nivel desde el último miércoles. Por su parte, el barril del Brent escaló 1,10% hasta los US$ 94.

El optimismo en los mercados de renta variable de este lunes contribuye a una mayor demanda del óleo, el cual avanza mientras el dólar lastra a la espera de más novedades de la FED. El rebote tuvo un fuerte impulso tras el arranque de la sesión europea.

Cabe precisar que los precios del crudo siguen muy volátiles tras la decisión de la OPEP de recortar la producción de 100.000 barriles por día a partir de octubre, además de las restricciones sanitarias por COVID-19 en China que hacen peligrar su recuperación industrial.