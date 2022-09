Agroexportaciones alcanzaron los US$ 5.120 millones en los primeros siete meses del año

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que entre enero y julio de este año, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 5.120 millones, lo que representó un aumento de 22,9% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2021.

A detalle, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 588 millones , cifra que significó un aumento importante de 212,2% frente al 2021, debido a las mayores colocaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 529 millones) y melaza de caña (US$ 4,4 millones), cuyas ventas incrementaron en 255,7% y 14,1% respectivamente. Estos dos productos explicaron el 96% de las agroexportaciones tradicionales.

En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales representaron US$ 4.562 millones, un 14,4% mayor a lo observado en el 2021. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas US$ 712 millones (15,6% de participación), uvas frescas US$ 600 millones (13,2%), mangos frescos US$ 208 millones (4,6%), arándanos rojos frescos US$ 198 millones (4,3%), espárragos frescos o refrigerados US$ 151 millones (3,3%), alimentos de animales US$ 133 millones (2,9%), mango congelado US$ 128 millones (2,8%), los demás cítricos US$ 115 millones (2,5%), los demás frutas frescos US$ 90 millones (2,0%), aceite de palma en bruto US$ 75 millones (1,6%), bananas incluidos los plátanos US$ 73 millones (1,6%), demás cacao en grano US$ 69 millones (1,5%).

En dicho período, los productos de mayor contribución positiva al crecimiento a julio respecto al 2021 fueron: uvas frescas (31,7%), arándanos rojos frescos (119,6%), aceite de palma en bruto (199,4%), mucilagos de semilla de tara (149,2%), alimentos de animales (26,7%), alcohol etílico (72,2%), mango congelado (20,0%), aceite de palma y sus fracciones (141,4%), demás algas (74,0%), los demás cítricos (15,6%), entre los principales.

Principales destinos

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Chile, Alemania, México, Inglaterra, Colombia. Este grupo de países concentraron el 75,6% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.