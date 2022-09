Perú afianza su liderazgo portuario con nuevo Terminal de Chancay

El terminal Portuario Multipropósito de Chancay (en la provincia de Huaral) continúa captando la atención del sector naviero internacional, y en esta ocasión ha sido la BBC de Londres la responsable de destacar la infraestructura del que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano.

“El megapuerto será uno de los puntos preferentes para la salida de las materias primas que la región exporta a China, como el cobre y otros minerales que Perú produce en abundancia, y por su tamaño y volumen de operaciones está llamado a convertirse en un centro neurálgico del comercio internacional”, señala la cadena.

A detalle, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha indicado que los trabajos avanzan “a buen ritmo” y el movimiento de tierras para la edificación tiene un adelanto del 61,19%. Actualmente, se está perforando un túnel, que tiene una longitud de 1,8 kilómetros.

El nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, a cargo de la empresa china Cosco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Su inversión asciende, en su primera etapa, a US$ 1.213 millones (no incluye IGV), y su concepción final superará los US$ 3.600.

Precisamente, los medios internacionales subrayan el crucial arribo de las inversiones chinas para el despegue del nuevo coloso al norte de Lima. Esta importante inyección de capitales le permitirán al puerto recibir embarcaciones de hasta 18.000 TEU de capacidad, considerados los buques más grandes del mundo, además de convertirse en el hub regional que enlazará con los vecinos Chile, Ecuador y Colombia.

“Esta idea de construir un puerto complementario para aliviar la congestión del de El Callao, principal punto de llegada de mercancías a Perú, llevaba tiempo sobre la mesa. Pero fue la llegada de capital chino lo que lo hizo arrancar definitivamente en Chancay”, señala la BBC.

Además, recalca que la obra ha sido inscrita en la llamada Nueva Ruta de la Seda, oficialmente Iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de inversiones masivas para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo lanzado por el presidente Xi Jinping en 2013.

Desembarcos clave

El nuevo Terminal Portuario de Chancay permitirá atender el crecimiento de la demanda portuaria, reducir costos y sobrecostos del mercado nacional e internacional e impactar positivamente en la economía.

De acuerdo con el MTC, su puesta en marcha beneficiará económicamente a miles de familias en el corredor del centro del país hacia la costa, impactando en la generación de empleos y promoviendo beneficios para los usuarios de la cadena del comercio internacional. Durante la etapa de construcción, se estima que se generará 7.500 empleos directos e indirectos.

Para abordar esta etapa, se ha implementado dentro de sus instalaciones un campamento con capacidad de 1.500 personas. A su vez, esto permite generar oportunidades de trabajo y prestación de servicios en los que se involucra directamente a la comunidad de Chancay.

También se está gestionando la ampliación de los servicios de salud del Hospital de Chancay. Y, como parte del gran compromiso con el desarrollo sostenible, se vela por la preservación del humedal de Santa Rosa.

China: un eje del comercio mundial

Mincetur informó en su Reporte Mensual de Comercio julio 2022 que China continúa siendo el primer socio comercial del país, con un crecimiento del 6,9 % en el primer trimestre 2022.

China es el mercado más grande del mundo (1.397 millones de personas) y su crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas promedio de 9% anual aproximadamente.

El TLC Perú-China tiene más de 12 años de vigencia. Los alimentos y minerales ocupan el 91% de las exportaciones entre ambos países.