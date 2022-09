Kurt Burneo: “Lo ideal es que el Congreso apruebe los 16 proyectos de ley y echar a andar el plan de reactivación”

A poco más de un mes de asumir las riendas del despacho de jirón Junín, el ministro Burneo comenta las expectativas y alcances que se tendría con el plan de reactivación Impulso Perú. Iniciativas que impliquen gasto, como alza de pensiones, no se contemplan por ahora.

— ¿A qué responde el plan de reactivación Impulso Perú?

— El crecimiento ha sido heterogéneo. En ese contexto, si es que no planteamos un programa de reactivación, lo que iba a ocurrir, en mi opinión, inexorablemente, es que la tasa de crecimiento se iba a seguir desacelerando. En esa medida consideramos que era fundamental intervenir a través de este programa, justamente para dinamizar la economía, dado el círculo virtuoso que genera; una tasa de crecimiento más alta implica un mayor incremento en la producción y venta de las empresas, las oportunidades de las empresas para que puedan tener utilidades, pero también el incremento de la demanda de empleo, que depende de las necesidades de producción. Y, por supuesto, el incremento en la recaudación tributaria.

O sea, estamos hablando que una aceleración en cuanto a la actividad económica como consecuencia de la aplicación de este plan evidentemente genera un esquema ganar-ganar para todos.

— La proyección de la inversión privada para este año es de un avance de 0%, ¿Impulso Perú tendrá algún impacto en este indicador?

— La idea es tratar de propulsar esto de tal manera que tener resultados ya en este año a pesar de que estamos entrando en el último trimestre. Ahora el tema de que las proyecciones que hemos establecido sobre lo que es el producto bruto interno y la proyección inicial para este año es que sea en 3,3% tal como está en el Marco Macroeconómico. El punto es que como consecuencia de la aplicación de este plan de reactivación podemos aspirar a un crecimiento quizás de 0,2, adicional, podemos llegar hasta el 3,5%.

— Una cifra corta...

— Puede parecer la cifra pequeña, pero en realidad, el programa, el plan de reactivación Impulsa Perú ha sido muy cuidadoso con el tema de respeto a los límites fiscales, tanto a lo que corresponde a lo que es el déficit fiscal como también lo que corresponde al ratio de deuda pública sobre PBI. Pero la expectativa, a su vez, también es que estamos hablando de mínimos en términos de recuperación. Podríamos pensar que en la medida que las cosas se puedan dar, sobre todo mejorando las expectativas, los resultados de incrementar sobre el PBI podrían ser un poco mayores a lo que estoy refiriendo. Pero aquí lo más importante es la mirada cualitativa del tema, es decir, no estamos cruzados de brazos respecto a lo que está pasando con la macro y en general, y en específico con la actividad económica.

— Considerando que gran parte de las normas propuestas deben pasar por el Congreso, ¿de qué manera se puede tener certeza de su efectividad?

— Lo ideal es que el Congreso se pueda pronunciar rápidamente sobre lo que son estas iniciativas legislativas que son 16 de un total de 25. El tema ahí de por medio es que el Congreso, con serenidad, pueda tratar de evaluar estos proyectos de ley y consecuentemente, en función de eso, echar a andar efectivamente el plan de reactivación.

Una variable crítica por supuesto es en qué medida el Congreso pueda procesar esta cantidad de proyectos de ley que van a ser remitidos, pero la expectativa es que eso se pueda hacer rápidamente, en la medida que tengamos las aprobaciones del proyecto de ley va a ser más rápida la implementación del plan.

Consenso. 16 normas de Impulso Perú pasarán por el Congreso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

— Usted denunció que algunos congresistas lo habían agredido verbalmente. ¿Se podría saber quiénes son?

— Preferiría no ahondar en ese tema porque es lo anecdótico, pero el hecho de llamar la atención en el mismo Congreso respecto al respeto que debe mantenerse, no solamente con los ministros de Estado, sino con cualquier persona, me parece que es un elemento básico para poder conversar entre personas que quizás tenemos una forma diferente de pensar.

— En la búsqueda de recuperar la confianza de los agentes económicos, ¿qué nivel de receptividad ha tenido su gestión con el sector privado? ¿Cómo va ese termómetro empresarial?

— Diría que de los mejores, puede ser que esto vaya en contrasentido de lo que se visualiza, pero los gremios y los empresarios empiezan a mirar al Ministerio de Economía y Finanzas como una senda, un puente de interacción, sin que haya cortapisas, trampas ni demás, un puente donde hay fluidez, en cuanto a las iniciativas legislativas y a las respuestas que uno esperaría de ellas, en el caso del sector privado y los gremios, es cierto, tienen una fijación especial sobre lo que es la normatividad laboral actual, ahí estamos hablando de lo que es la negociación colectiva y de la tercerización. Entonces, ante la pregunta de ellos de qué es lo que estamos pensando en el MEF sobre ese tipo de iniciativas que ya existen, no es que están por darse, lo que decimos es que estamos evaluando ello porque se necesita en un proceso de evaluación.

— ¿Cuál es su evaluación de esas dos medidas laborales?

— A mí me interesaría compartir eso con el Consejo de Ministros porque evidentemente pueden haber iniciativas legislativas con una muy buena voluntad, pero desafortunadamente no conjuga con lo que vendría a ser el entorno económico por un lado, y por el otro, el hecho de que haya más confianza, entonces no doy una respuesta definitiva sobre ese tipo de iniciativas porque mi expectativa sobre ellas es conversar con los ministros en el Consejo y poder llegar a algunos acuerdos.

Fonavi y reforma previsional

— Sobre el tema previsional. ¿El MEF está evaluando elevar la pensión de la ONP?

— No, de principio no. Lo que sí está considerando es que en el caso de Pensión 65 hay un incremento de S/50, eso está puesto ya. Pero el otro tema relacionado a la ONP, yo creo que tiene que ser sujeto a evaluación, porque no hay que olvidar que a final de cuentas lo que hace el Ministerio de Economía es administrar la escasez, recursos limitados, necesidades ilimitadas. Si este plan funciona, definitivamente va a haber un efecto incremental sobre la recaudación tributaria, y eso puede servirnos para que en un futuro cercano se pueda considerar un incremento en el caso de las pensiones que tienen los afiliados a la ONP.

— En el Congreso se ha puesto en el tapete nuevamente una eventual actualización del Bono de Reconocimiento. ¿Ese tema se podría analizar?

— Lo que puedo decirle es que presiones al gasto van a haber, y no solamente por el lado de iniciativa del Congreso, sino por el lado de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo normal o regular es que haya presiones de gasto. Obviamente, no se pueden resolver todos los problemas en un ejercicio fiscal, hay que establecer prioridades. Sería absolutamente imprudente de mi lado que yo asegure incrementos, ya sea salarial, de pensión, de lo que sea, cuando todavía vamos a mirar cómo reacciona la economía frente al plan de reactivación planteado.

— Un fierro caliente que su gestión heredó es el pago a fonavistas previa instalación de la comisión ad hoc. La gran duda que tienen los fonavistas es si el MEF pagará la deuda completa.

— Yo diría que eso hay que evaluarlo en función de las proyecciones que hacemos a nivel de ingresos y gastos. Entiendo perfectamente que hay derechos generados por la ley que deben ser cumplidos, pero la ley no me dice que tengo que hacerlo en un par de meses, o sea, puede haber una perfecta gradualidad en esas cosas, pero esa gradualidad inclusive tiene que estar sujeta a mirar respecto a la disponibilidad fiscal. No niego que definitivamente hay que conversar estas cosas, pero el hecho de conversar o que haya presiones a mayor gasto no significa que esto se efectivice. Podemos pensar en un tema de gradualidad cuando hay este tipo de presiones.

— Ministro, el presidente anunció en su mensaje a la nación que se iba a presentar en seis meses una propuesta para la reforma del sistema previsional. Según el MEF, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debería contar una nueva reforma previsional en el Perú?

— La sostenibilidad, si es que uno plantea reforma del sistema previsional, cuán sostenibles son las nuevas reglas de juego que regirían el mismo. No olvidemos que cuando hablamos de lo que es la previsión social, estamos hablando de lo que es el interés de dos de cada 10 trabajadores, porque actualmente 8 de cada 10 trabajadores son informales o subempleados, y para ellos no existe previsión social. Yo diría que el tema de los sistemas previsionales debería implicar previamente la discusión en qué cosa hacemos para formalizar o avanzar en la formalización de lo que es el mercado laboral, sino seguimos discutiendo sobre una élite de 2 de cada 10 trabajadores.

“Acortar procesos para acceder a recursos tributarios”

— La recaudación se está desacelerando, ¿seguirá esta tendencia?

— Esperamos que, en la medida, el plan de reactivación que hemos presentado empiece a dar sus frutos, empiece a generar un mayor nivel de actividad económica y a la vez una mayor recaudación tributaria sin cambiar la estructura tributaria, sin cambiar tasas. El incremento de la actividad económica implica una base imponible más grande y, por tanto, la posibilidad de recuperar una parte de los ingresos tributarios.

— ¿Ayudaría el pago de las grandes deudas tributarias?

— No hay que olvidar que la recuperación de recursos que están sujetos a controversias, hablo de pagos tributarios, obligaciones tributarias que se han puesto en cuestión, son ingresos por una sola vez.

— ¿El MEF tiene algún planteamiento sobre el compromiso del Gobierno de cobrar esas deudas?

— La idea es que los procesos tienden a reducirse, hacerlos más eficientes para que con una mayor oportunidad el Estado pueda accesar a esos recursos que tienen carácter tributario, o sea, obligaciones tributarias que no han sido pagadas, han sido apeladas. La idea es acortar esos procesos porque nos hemos dado cuenta de que en la medida en que estos procesos de recuperación o de resolución de controversias en temas tributarios, cuanto más tiempo dura, la probabilidad de que se ingrese un esquema de prescripción es mayor.

— ¿Eso qué permitirá?