Fertiabono permitirá a los agricultores contar con urea la próxima semana, según Alencastre

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, aseguró este domingo que la entrega del Fertiabono posibilitará que los agricultores puedan contar con urea para sus cultivos desde la siguiente semana.

“La urea existe en stock en las casas comerciales del Perú y eso es lo que estamos activando (con el Fertiabono) para atender la emergencia (...). Los agricultores van a tener los fertilizantes en campo a partir de esta semana que se inicia y no va a parar hasta que se agoten los recursos destinados para esta alternativa”, manifestó en una conferencia de prensa.

En ese sentido, el ministro destacó que “la fertilización en estos momentos será atendida por el Fertiabono, que ya está vigente con la promulgación del D.U. 022-2022, y se cumplieron todos los procedimientos para su ejecución a partir de los próximos días”.

En otro momento, Alencastre garantizó que el país no se verá afectado por una posible crisis alimentaria el próximo año. “No habrá crisis alimentaria, no habrá desabastecimiento, no ha habido en condiciones con la presencia de la pandemia (de la COVID-19) y nunca hubo desabastecimiento de productos. Nuestros productores agrarios pusieron todos los mecanismos para no desabastecer a los mercados ni las mesas populares”, manifestó.

Finalmente, el titular del Midagri restó importancia a los tres intentos fallidos de compra de urea por parte del Gobierno. “La urea ha sido puesta en primera plana no porque sea tan importantes en sí misma las 65.000 toneladas, sino no que es una excusa para incorporar otros intereses”, sostuvo.