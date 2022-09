MTC: Puerto de Chancay será el corazón comercial entre China y América del sur

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la construcción del nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y el movimiento de tierras para la edificación tiene un adelanto del 61,19%. Actualmente, se está perforando un túnel, que tiene una longitud de 1,8 kilómetros.

Este megaproyecto, a cargo de la empresa china Cosco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Su inversión asciende, en su primera etapa, a US$ 1.213 millones (no incluye IGV), y su concepción final superará los US$ 3.600.

“El Puerto de Chancay convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica, lo que dinamizará la economía, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades comerciales. Además, este megaproyecto está generando miles de empleos para la población local”, sostuvo el titular del MTC, Geiner Alvarado.

Este megapuerto permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados.

Ello permitirá atender el crecimiento de la demanda portuaria, reducir costos y sobrecostos del mercado nacional e internacional e impactar positivamente en la economía. Debido a la gran dimensión del proyecto, se recibirán embarcaciones de hasta 18.000 TEU de capacidad, considerados los buques más grandes del mundo.

Chancay: hub regional por excelencia

La construcción del Puerto de Chancay, ubicado a 80 km al norte de Lima, en Huaral, beneficiará económicamente a miles de familias en el corredor del centro del país hacia la costa, impactando en la generación de empleos y promoviendo beneficios para los usuarios de la cadena del comercio internacional. Durante la etapa de construcción, se estima que se generará 7.500 empleos directos e indirectos.

Para abordar esta etapa, se ha implementado dentro de sus instalaciones un campamento con capacidad de 1.500 personas. A su vez, esto permite generar oportunidades de trabajo y prestación de servicios en los que se involucra directamente a la comunidad de Chancay.

Como parte del desarrollo del proyecto, se firmaron convenios marco con organizaciones vecinales y sociales, con el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Chancay para desplegar infraestructura social y realizar estudios de proyectos de inversión que aporten al desarrollo de la comunidad, reduciendo la brechas sociales y económicas.

Asimismo, se promueve acciones en el sector educación con becas académicas para los familiares de seis asociaciones de pescadores artesanales, y se financia la formulación del estudio de preinversión para la ampliación y mejoramiento del servicio de educación del Instituto Educativo Superior Tecnológico Público Chancay.

También se está gestionando la ampliación de los servicios de salud del Hospital de Chancay. Y, como parte del gran compromiso con el desarrollo sostenible, se vela por la preservación del humedal de Santa Rosa.