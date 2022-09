MEF dará subsidios, crédito a mypes y reanimará inversiones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer el Plan de Impulso al Crecimiento Económico, denominado Impulso Perú, el cual tendrá cuatro características: evitará la desaceleración de la actividad económica, incrementará la oferta y sostendrá la demanda agregada, no afectará a la convergencia de la inflación y del déficit fiscal, y tendrá medidas para atenuar el incremento de la inflación.

El nuevo plan del Ejecutivo incluye un paquete de 36 medidas que se implementarán en el corto plazo y que demandará un costo fiscal de S/3.000 millones. Se espera que la ejecución de este paquete eleve el crecimiento del PBI nacional de 3,3% a 3,5% para este año y de 3,5% a 4,3% para el 2023.

En lo que respecta al mercado laboral, se espera un impacto de 207.000 puestos de trabajo en los próximos 12 meses y de 295.000 empleos en el mediano plazo.

La estrategia presentada por el MEF tendrá tres ejes: mejorar las condiciones para el gasto privado, acelerar la inversión pública y recuperar la confianza de los agentes económicos.

Apoyo a los hogares

Así, el Ejecutivo extenderá hasta el 31 de diciembre de este año el alza a S/25 del vale FISE para subsidiar la compra del balón de gas de uso doméstico. El costo fiscal será de S/18 millones.

Como parte del conjunto de medidas incluidas en Impulso Perú, también se propone un subsidio a las tarifas eléctricas de los hogares más vulnerables. Se estima beneficiar a 20 millones de personas, lo que equivale a 5 millones de familias comprendidas en el marco de la Ley 31429 a nivel nacional. La iniciativa tendrá un impacto de S/150 millones en la caja fiscal.

El viceministro de Economía, Alex Conteras, también anunció que se planteará la creación del subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas. La vigencia de la norma será de 3 meses y permitirá reducir en S/1 el costo del pasaje por viaje de ida y vuelta. Es decir, por cada tramo costará S/0,50 menos. El subsidio le costará S/160 millones al arca del Estado. Entre los servicios beneficiados se encuentra el Metropolitano, que recientemente subió a S/3,50 su tarifa general. La coordinación será a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). “Se aplica directo el subsidio que se traduce en un menor costo del pasaje”, precisó el titular del MEF, Kurt Burneo.

Por otro lado, el Gobierno propone la creación de un programa de empleo temporal para que las empresas contraten trabajadores de entre 18 y 29 años que ganen menos de S/1.600 mensuales. “Este es el segmento que tiene el mayor porcentaje de desempleo y no ha regresado a niveles prepandemia”, destacó Contreras. El impacto en el fisco de esta propuesta será de S/300 millones.

El MEF también contempla la implementación del bono alimentario de S/270 a los hogares vulnerables, el cual se prevé iniciar su pago recién en noviembre. Aún está pendiente la publicación del padrón de beneficiarios.

Asimismo, se remarcó el desembolso de S/985 millones que el Gobierno realizó al Bono Familiar Habitacional. Destacó que estos recursos permitirán reactivar el sector construcción.

Contreras también manifestó que se asignarán S/1.500 millones al Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) para continuar mitigando el impacto de la volatilidad internacional en los precios locales de los combustibles.

Ante una eventual crisis alimentaria, el Gobierno prevé expandir el programa Qali Warma para beneficiar a 4,2 millones de escolares. A esta iniciativa se destinarán S/120 millones.

Financiamiento a mypes

Entre las medidas de promoción del financiamiento, destaca la creación del programa de impulso empresarial, que consistirá en otorgar créditos para capital de trabajo a las mypes. La particularidad será que tendrá un “bono del buen pagador”, que permitirá la reducción de tasas entre 3% y 5%.

El fondo ascenderá a S/500 millones, lo que permitiría que se den créditos por hasta S/2.000 millones. Se estima beneficiar a 250.000 mypes.

En esa línea, también se fortalecerá patrimonialmente a las microfinancieras para que sigan incrementando el crédito a las mypes y segmentos de menores ingresos en todo el país.

Asimismo, a través de Agrobanco, se impulsará el crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas.

Además, se asignarán S/150 millones al Fondo Mipyme Emprendedor para la promoción de clústeres, CITES, capital semilla, entre otros.

Reanimar las inversiones

La recuperación de la confianza de los empresarios es uno de los retos que tiene el MEF. Para ello, se priorizará la hoja de ruta para el acceso a la OCDE y se actualizará en este mes el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, lo cual vendrá acompañado de medidas de facilitación y fomento a los proyectos priorizados y complementarios.

Además, en octubre de este año se relanzará el Nuevo Plan de Competitividad y Productividad; así como un shock regulatorio para el impulso de sectores productivos.

Para el destrabe de la inversión privada, se publicará un nuevo reglamento de Asociaciones Público Privadas (APP), lo que permitirá agilizar los proyectos y beneficiará a obras por un monto de inversión de US$400 millones.

También se aprobarán un nuevo reglamento y medidas complementarias de Obras por Impuestos, para que aumenten las fuentes de financiamientos para que se hagan obras mediante este mecanismo.

Dentro del plan se contempla el apoyo al destrabe de proyectos APP con alto impacto económico y social, como Chavimochic, Majes Siguas y Muelle del Norte, que suman en conjunto más de US$2.500 millones de inversión.

El viceministro de Economía expresó que se priorizarán los megaproyectos y más de 100 obras que tiene el equipo especializado de seguimiento a la inversión.

Respecto a la inversión pública, el MEF se comprometió a reactivar las más de 1.170 obras paralizadas.

De acuerdo al viceministro de Hacienda, José Calderón, se priorizará la asignación de recursos para la culminación de proyectos que se encuentran en ejecución.

Medidas tributarias

Finalmente, se plantea la prórroga por cinco años a la devolución del IGV a la exploración en minería e hidrocarburos.

También se plantea postergar la exoneración del IGV de frutas, verduras, legumbres, tubérculos y otros alimentos, así como el transporte terrestre de pasajeros urbano e interprovincial, el metro, entre otros, con el fin de atenuar los precios.

Reacciones

Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas

“Desde el momento en que estamos dando subsidios temporales al transporte público, electricidad; estamos acercándonos a la economía de la gente. Ya no estamos a un nivel macro, sino que entramos a la parte microeconómica”.

Julio Pérez Alván, presidente de ADEX

“Se mencionó a las Mesas Sectoriales, espacios de diálogo y consenso integrados por representantes de los sectores público y privado en los que se identifica la agenda pendiente y se presentan y analizan las propuestas”.

Las medidas que pasarán por el Congreso

De las 36 medidas que expuso el MEF, un total de 18 deben implementarse a través de un proyecto de ley, de las cuales solo una ya tiene luz verde del Parlamento (sobre el destrabe de obras de Chavimochic).No obstante, 17 medidas aún deberán ser remitidas al Congreso para que puedan ser aprobadas.

Al respecto, el ministro Burneo señaló que el próximo miércoles 14 de setiembre se estarían aprobando al menos 16 iniciativas en Consejo de Ministros para luego ser derivadas al Legislativo.

Por otro lado, la congresista Norma Yarrow pidió al titular del MEF revelar qué parlamentarios lo ofendieron verbalmente.

Cifras

207 mil empleos se generarían en los próximos 12 meses con la implementación de Impulso Perú.

0,8 puntos porcentuales de impacto en el PBI tendría el paquete de medidas.

250 mil mypes se beneficiarían con programa crediticio.

Datos

Facilidad. Se propondrá una depreciación acelerada para edificaciones y otras construcciones para las inversiones que se realicen en 2023 y 2024.

Impulso. Se plantea una depreciación a la inversión en vehículos eléctricos.

Enfoques

Dependerá del Congreso

Por: Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

Que el plan dependa del Congreso afecta mucho porque sabemos el entrampamiento que existe entre los poderes del Estado, y básicamente la cancha está ahora principalmente en el Legislativo. Mientras siga esta crisis de gobernabilidad entre los poderes del Estado, no hay ninguna certeza de que se vayan a aprobar los proyectos de ley de manera oportuna. Más que aprobar más normas, lo que se requiere de verdad es gestionar los recursos que ya existen y dar señales de mayor tranquilidad y eliminar las fuentes de incertidumbre.

No hay que dramatizar los subsidios

Por: Armando Mendoza, economista

No hay que dramatizar los subsidios, exoneraciones o facilidades que se den, son instrumentos utilizados en las políticas económicas. Esta clase de medidas o facilidades buscan, en situaciones críticas como la que está pasando la economía peruana, proteger a determinados sectores frente a un impacto del alza de precios. Estos subsidios tienen que aplicarse de tal manera que ayuden a los que se busca apoyar, como son las economías familiares, y que no termine siendo botín de los intermediarios. Además, no pueden ser indefinidos.

Metropolitano. Se subsidiarán los pasajes para generar una reducción de S/0,50 por tramo. Foto: difusión