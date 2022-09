Conveagro tras fracaso de Midagri en la compra de urea: “Ministro Alencastre debe renunciar”

La Convención Nacional del Agro Peruano - Conveagro solicitó la renuncia del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, después de que se confirmara que el tercer proceso de licitación para la importación de urea quedó desierto por el desistimiento de Union Sped.

A través de sus redes sociales, Conveagro aseguró que Midagri será responsable de cualquier desmedro contra la seguridad alimentaria del país, toda vez que no existe ningún plan de contingencia para atender a los grandes productores.

Cabe precisar que el Fertiabono, recientemente ofrecido por el Gobierno peruano, solo atiende con nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) a los agricultores con menos de diez hectáreas de cultivo.

PUEDES VER Midagri declara desierta tercera licitación para la compra de urea

“Vergüenza internacional no poder comprar un solo saco de urea. El tercer proceso de compra de fertilizantes ha caído por una demostrada incapacidad y el ministro Andrés Alencastre debe poner su cargo a disposición. Será responsable directo de la crisis de inseguridad alimentaria”, expresó la organización.

En diálogo con Exitosa, el titular de Conveagro, Clímaco Cárdenas, refirió que el Gobierno peruano, con su fallida intervención a favor del pequeño y gran agricultor, se pone de lado de los “oligopolios” y “eternos importadores” que ofrecen la urea a más de S/ 200 por saco en el mercado local.

“Se confirma la incapacidad plena de un ministro que no se puso del lado de los agricultores. ¿A quién beneficia que no llegue la urea al Perú? ¿Cómo es posible que el Gobierno del pueblo no tenga la resolución para comprar la urea a casi un año?”, manifestó el dirigente.

Además, Cárdenas dijo que la entrega de subsidios como los planteados recientemente por el ministro Alencastre no ha surtido el efecto deseado el pasado, como en el caso de SEFEagro o Wanuchay, en un movimiento “nunca solicitado” desde el sector.

“La urea se ha vuelto a disparar en el mercado internacional, y está también la limitación del gas natural (principal insumo de la urea) en Europa que ha triplicado los precios de los fertilizantes. Cada vez va a ser más caro y estamos perdiendo una oportunidad, teniendo nosotros el recurso. No somos un país pobre”, remitió el titular de Conveagro.

“Esto no hace quedar bien al presidente Pedro Castillo (...) Hago un llamado al Congreso para que den cuenta de esto [salida de Alencastre], porque sinceramente se trata de un perjuicio irreparable”, agregó.