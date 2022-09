Reina Isabel II: ¿qué pasará con la fortuna de US$ 500 millones que deja la monarca?

La reina Isabel II, lideresa del Reino Unido, falleció a los 96 años este jueves 8 de septiembre, tras llevar la corona británica por 70 años. La riqueza de la familia real está diversificada y parte de ella no se puede vender; sin embargo, el patrimonio personal de la monarca sí está a disposición de su principal heredero.

La fortuna de la realeza británica se aproxima a los US$ 28.000 millones a través de The Firm (La Firma), el nombre informal por el que se conoce a la empresa global de la Corona, que abarca desde inmuebles en el centro de Londres hasta tierras de cultivo en Escocia, según Forbes. Hasta 2021, esta compañía real incluía diversos inmuebles e inversiones:

El Estado de la Corona — The Crown State — (US$ 19.500 millones)

Palacio de Buckingham (US$ 4.900 millones)

Ducado de Cornualles (US$ 1.300 millones)

Ducado de Lancaster (US$ 748 millones)

Palacio de Kensington (US$ 630 millones)

The Crown State de Escocia (US$ 592 millones)

¿Quién hereda el patrimonio personal de la reina Isabel II?

Según Forbes, el patrimonio personal de la reina Isabel II del Reino Unido se estimaba en unos US$ 500 millones hacia marzo de 2021. La fortuna de la monarca proviene principalmente de sus inversiones, colecciones de arte, joyas y propiedades inmuebles, entre las que se incluyen los castillos de Balmoral y Sandringham House.

La mayor parte de estos US$ 500 millones serán heredados por el príncipe Carlos de Gales, ahora que asumirá el trono del Reino Unido. El líder del trono recibe ingresos directamente del Privy Purse (Monedero Privado), una cartera de propiedades y activos en fideicomiso desde el siglo XIV. El medio estadounidense Fortune detalló que este fondo contaba con US$ 652,8 millones a fines de marzo del 2022, cuyo superávit de US$ 24 millones se pagaba a la reina.

El nuevo rey tomará su lugar en la Casa de Windsor, donde trabajan unas 1.200 personas, según indicó Forbes. Para tener noción de sus niveles salariales, un especialista en tecnologías de la información de nivel básico recibe más de US$ 40.000 anuales, además de beneficios, por prestar servicios en el Palacio de Buckingham.